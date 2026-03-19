Condenaron al conductor que causó la tragedia en la Ruta 141 en Caucete

La pena impuesta consiste en tres años de prisión de cumplimiento condicional y la prohibición absoluta para conducir cualquier tipo de vehículo por el término de seis años.

El hecho ocurrió un domingo alrededor de las 19:50 horas, en el kilómetro 131 de la ruta mencionada, en la zona de Laguna Seca. Según la investigación de la UFI Delitos Especiales, Romero, a bordo de una Volkswagen Amarok, realizó una maniobra de sobrepaso fallida al intentar adelantar a un camión Iveco que transportaba cal.