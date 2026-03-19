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Condenaron al conductor que causó la tragedia en la Ruta 141 en Caucete

Ángel Sebastián Romero recibió 3 años de prisión condicional y 6 de inhabilitación para conducir por el choque frontal que le costó la vida a un hombre.

Durante la mañana de este jueves, la Justicia sanjuanina dictó sentencia contra Ángel Sebastián Romero, el conductor de 42 años oriundo de La Rioja, responsable del triple choque ocurrido en la Ruta Nacional 141, a la altura de Bermejo. En un juicio abreviado donde reconoció su culpabilidad, Romero fue condenado por homicidio culposo agravado por conducción negligente, en concurso ideal con lesiones culposas.

La pena impuesta consiste en tres años de prisión de cumplimiento condicional y la prohibición absoluta para conducir cualquier tipo de vehículo por el término de seis años.

El hecho ocurrió un domingo alrededor de las 19:50 horas, en el kilómetro 131 de la ruta mencionada, en la zona de Laguna Seca. Según la investigación de la UFI Delitos Especiales, Romero, a bordo de una Volkswagen Amarok, realizó una maniobra de sobrepaso fallida al intentar adelantar a un camión Iveco que transportaba cal.

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En ese momento, una camioneta Toyota Hilux circulaba en sentido contrario. Pese a que el chofer del camión intentó frenar y desplazarse hacia la banquina para evitar el impacto, la Amarok golpeó al transporte de carga, rebotó y terminó impactando de frente contra la Hilux.

Una víctima fatal

Como consecuencia del violento choque frontal, el conductor de la Toyota Hilux, identificado como Mario Carmelo Carrizo (68 años), perdió la vida en el lugar del siniestro de manera inmediata. El caso fue coordinado por el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, quien detalló la responsabilidad material de Romero en la tragedia que conmocionó a la zona de Bermejo.

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