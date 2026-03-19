Durante la mañana de este jueves, la Justicia sanjuanina dictó sentencia contra Ángel Sebastián Romero, el conductor de 42 años oriundo de La Rioja, responsable del triple choque ocurrido en la Ruta Nacional 141, a la altura de Bermejo. En un juicio abreviado donde reconoció su culpabilidad, Romero fue condenado por homicidio culposo agravado por conducción negligente, en concurso ideal con lesiones culposas.
Condenaron al conductor que causó la tragedia en la Ruta 141 en Caucete
Ángel Sebastián Romero recibió 3 años de prisión condicional y 6 de inhabilitación para conducir por el choque frontal que le costó la vida a un hombre.