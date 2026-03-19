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Paritaria docente: los gremios no aceptaron la propuesta del Gobierno

Pese a que algunos sectores llegaron con mandatos de aprobación, UDAP, UDA y AMET rechazaron la oferta integral en la mesa de este miércoles 18 de marzo.

En una nueva reunión paritaria celebrada este miércoles 18 de marzo entre el Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET, los representantes sindicales decidieron no aceptar la última oferta del Ejecutivo. La decisión se tomó a pesar de que UDAP tenía mandato de sus delegados para aprobarla con algunas consideraciones incluidas en la mesa, y de que AMET había expresado inicialmente su aprobación en redes sociales.

Detalles de la propuesta rechazada

La oferta integral del Gobierno provincial consistía en los siguientes puntos:

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  • Ítems salariales: Diez puntos al ítem A01 y seis puntos al ítem E60.

  • Radios: Un 5% de incremento para los radios 4, 5, 6 y 7.

  • Complemento: Un adicional de $100.000 a partir de marzo para los cargos de menores ingresos.

  • Valor índice: Un incremento del 10% hasta el mes de junio, con cláusula de revisión según la situación económica, fiscal y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

  • Bono: Un pago de $120.000 para el mes de abril.

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