Paritaria docente: los gremios no aceptaron la propuesta del Gobierno

En una nueva reunión paritaria celebrada este miércoles 18 de marzo entre el Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET, los representantes sindicales decidieron no aceptar la última oferta del Ejecutivo. La decisión se tomó a pesar de que UDAP tenía mandato de sus delegados para aprobarla con algunas consideraciones incluidas en la mesa, y de que AMET había expresado inicialmente su aprobación en redes sociales.