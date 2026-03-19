La UFI Delitos Especiales puso la lupa sobre la obra del Acueducto Gran Tulum tras recibir informes que cuestionan la calidad de los materiales utilizados. La investigación busca determinar si los caños instalados son aptos para el consumo humano o si, por el contrario, representan un riesgo sanitario.
Acueducto Gran Tulum: investigan posible "tentativa contra la salud pública"
El fiscal Sebastián Gómez confirmó que la Justicia ya analiza la documentación y que realizarán pericias para determinar la aptitud de las cañerías.