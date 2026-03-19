Acueducto Gran Tulum: investigan posible "tentativa contra la salud pública"

El fiscal Sebastián Gómez señaló que ya cuentan con documentación enviada por el Gobierno provincial, la cual será evaluada minuciosamente. "Para determinar si un caño es tóxico o no, necesito una pericia, no un informe", aclaró el funcionario, marcando la necesidad de contar con pruebas técnicas irrefutables antes de avanzar en las imputaciones.

La causa no solo se centra en el estado actual de la obra, sino que rastrea el proceso desde su origen: licitación y compra de materiales. De confirmarse las irregularidades técnicas, la investigación podría derivar formalmente en una denuncia por tentativa contra la salud pública, un extremo que la Justicia sanjuanina ya mantiene bajo análisis.