Cristina Kirchner declaró en el juicio de la causa Cuadernos de las Coimas, en los tribunales federales de Comodoro Py, volvió a denunciar una persecución y advirtió: "Con este Poder Judicial puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar". La dirigente vuelve a su casa en Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la condena de la causa Vialidad.
San Juan 8 > País > Cristina Kirchner
Causa Cuadernos: Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución
La expresidenta acusó a jueces y fiscales de ser mafiosos y se refirió al caso como “un disparate”. Se negó a responder preguntas.