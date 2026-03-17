Causa Cuadernos: Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución

La expresidenta acusó a jueces y fiscales de ser mafiosos y se refirió al caso como "un disparate". Se negó a responder preguntas. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Dijo que le parece "un gran disparate esta causa": "Me gustaría que alguien vincule hechos que me atribuyen: cómo me pagaron, cómo fue, pero además ¿es creíble? ¿Es posible esta instrucción con las prácticas mafiosas del juez (Claudio Bonadio, que murió en 2020) y de Carlos Stornelli, que hoy sigue siendo fiscal?".