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Causa Cuadernos: Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución

La expresidenta acusó a jueces y fiscales de ser mafiosos y se refirió al caso como “un disparate”. Se negó a responder preguntas.

Cristina Kirchner declaró en el juicio de la causa Cuadernos de las Coimas, en los tribunales federales de Comodoro Py, volvió a denunciar una persecución y advirtió: "Con este Poder Judicial puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar". La dirigente vuelve a su casa en Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la condena de la causa Vialidad.

La expresidenta acusó a jueces y fiscales de ser mafiosos y se refirió al caso como "un disparate". Se negó a responder preguntas. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Dijo que le parece "un gran disparate esta causa": "Me gustaría que alguien vincule hechos que me atribuyen: cómo me pagaron, cómo fue, pero además ¿es creíble? ¿Es posible esta instrucción con las prácticas mafiosas del juez (Claudio Bonadio, que murió en 2020) y de Carlos Stornelli, que hoy sigue siendo fiscal?".

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