Conmebol rechazó la apelación de River por la expulsión de Beltrán

En River sostenían que la expulsión había sido incorrecta y, en la apelación presentada ante Conmebol, la dirigencia argumentó que Beltrán no era el último hombre y citó antecedentes similares, entre ellos el del ecuatoriano Gonzalo Plata, con la intención de revertir el fallo.

Sin embargo, el organismo sudamericano respaldó la interpretación arbitral y mantuvo la sanción de una fecha para el joven arquero argentino.

La ausencia del joven arquero abrirá la puerta para el regreso de Franco Armani, quien ya se recuperó de la fibrosis en el tendón de Aquiles y está en condiciones de volver a la titularidad.

El capitán había integrado el banco de suplentes en el último partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y apunta a reaparecer en el Estadio Monumental.

El último encuentro oficial de Armani fue el 22 de febrero, cuando disputó el primer tiempo de la derrota ante Vélez Sarsfield.

Desde entonces no volvió a sumar minutos, y ahora tendrá la oportunidad de regresar al equipo debido a la suspensión de Beltrán, quien había logrado consolidarse como titular en la consideración del entrenador Eduardo Coudet.