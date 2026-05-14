Caso Maradona: Luque mostró fotos de la autopsia y Gianinna se descompensó

El objetivo de Luque era refutar los dichos de los peritos forenses y contextualizar los audios póstumos a la muerte de "Diez" que exhibieron los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en la jornada anterior.

Sin embargo, el acusado no se percató que una de las hijas del ex jugador se encontraba en la sala al momento de exponer los videos y las fotografías de la necropsia llevada a cabo en la morgue de San Fernando.

"Gianinna lo vio, se puso a llorar, se levantó, le dijo 'hijo de puta' un par de veces y se suspendió la audiencia porque Burlando lo pidió", consignó un allegado de la causa.

En este contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro determinó que Luque preste testimonio el próximo martes 19 de mayo por la mañana y el psicólogo Carlos Díaz a las 16.