La inflación desaceleró en abril al 2,6% y acumuló 32,4% interanual

Sin embargo, el acumulado en el primer cuatrimestre superó el total de inflación que el Gobierno esperaba para todo el año en el Presupuesto 2026: acumuló un alza de 12,3% y ya se consumió la meta del Gobierno del 10,1%.

La división de mayor aumento en el cuarto mes de 2026 fue Transporte (4,4%), explicada por el aumento de los combustibles. En segundo lugar se ubicó Educación (4,2%). En el extremo opuesto, los dos rubros con menores aumentos fueron Recreación y cultura (1%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%).

Pese a ello, los alimentos fueron la división de mayor incidencia en la variación mensual de precios de las regiones Noreste, Noroeste y Pampeana. En cambio, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor peso en GBA, por el aumento en alquileres y tarifas de energía eléctrica. Finalmente, Transporte fue la división con más incidencia en Cuyo.

A nivel de las categorías de precios que releva, el informe del Indec destacó que los regulados tuvieron el mayor incremento del mes, con 4,7%, debido al aumento de transporte y electricidad.

Por su parte, el IPC núcleo (que excluye las variaciones de precios estacionales y regulados) marcó un alza de 2,3% por los aumentos en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar.

Finalmente, los precios Estacionales tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas, por lo que no mostraron ningún movimiento en abril.

Tras conocerse el dato, Javier Milei celebró a través de las redes sociales y expresó: “Retornando a la normalidad”. “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, agregó el Presidente.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó: “Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″.

Rubro por rubro: las divisiones que quedaron por encima del nivel general en abril de 2026

Transporte : 4,4%

: 4,4% Educación : 4,2%

: 4,2% Comunicación: 4,1%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,5%

Prendas de vestir y calzado: 3,2%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,9%

Restaurantes y hoteles: 2,6%.

Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general en abril de 2026