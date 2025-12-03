Renovación en Diputados: el oficialismo queda como primera minoría

También dejan el recinto quienes ganaron escaños en el Senado, como Nadia Márquez, María Emilia Orozco y el rionegrino Martín Soria. A ellos se suma la renuncia del trotskista Christian Castillo, quien será reemplazado por Néstor Pitrola, en línea con la rotación interna histórica del Frente de Izquierda.

Entre los que regresan destacan figuras de peso: el exministro de Defensa Luis Petri, el excanciller Agustín Rossi, Horacio Pietragalla, Teresa García, Juan Schiaretti, Gisela Scaglia y Martín Lousteau. Por el Frente de Izquierda vuelven Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Plá, además del mencionado Pitrola.

El recambio también sumará una amplia lista de debutantes. En La Libertad Avanza ingresan Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, Virginia Gallardo y Sergio “Tronco” Figluolo. Unión por la Patria incorpora a Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Hugo Moyano (h), Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño y Adriana Serquis. El PRO suma a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, mientras que en Innovación Federal debutará Oscar Herrera Ahuad.

Entre los que continúan en sus bancas se encuentran, por La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sánchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello; y por Unión por la Patria, Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Agustina Propato. Además, Natalia de la Sota asumirá su banca por Defendamos Córdoba.