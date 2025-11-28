Milei canceló su viaje a Washington para el sorteo del Mundial 2026

Hasta el momento no se divulgaron las razones por las cuales Milei decidió cancelar este nuevo viaje a los Estados Unidos, que iba a ser el 15° desde su asunción como jefe de Estado, aunque la mayoría de las 14 giras las hizo en carácter privado, según se informó oficialmente.

El calendario del Mundial 2026

Como se sabe, la 23ª edición del Campeonato Mundial de Fútbol se desarrollará desde el jueves 11 de junio del año próximo con el partido inaugural que tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y concluirá el domingo 29 de julio siguiente con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York.

Con 48 selecciones clasificadas divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, los dos primeros clasificarán directo a 16° de final y los ocho mejores terceros los acompañarán, con un total de 104 partidos entre el inaugural y la final.

Estados Unidos tiene destinada la mayor cantidad de sedes, con once (Seattle, Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey), seguido por México con tres (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá con dos (Vancouver y Toronto).