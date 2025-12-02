Actualizaron los impuestos internos y cambió el precio de los 0 km

Según Domínguez, algunos autos que previamente estaban gravados por impuestos internos ahora podrán comercializarse sin este costo adicional, lo que podría bajar el precio final en hasta $16.300.000, dependiendo de la marca y el modelo. El tributarista detalló que, si las terminales mantienen el precio neto de los vehículos y conservan el mismo margen bruto para los concesionarios, la reducción en el precio final podría ser de hasta $16.311.923, lo que representa una baja aproximada del 13,71% en el precio total.

Con la actualización oficial de ARCA, a partir del 1 de diciembre de 2025, el umbral a partir del cual los vehículos son gravados por impuestos internos se elevó a $74.314.009,43.

Sin embargo, Domínguez también señaló que la devaluación del peso en los últimos meses podría limitar el alcance de esta reducción, ya que algunas terminales ya habían evitado subir los precios de ciertos modelos para no caer nuevamente bajo el umbral del impuesto. Esta situación podría hacer que, en lugar de disminuir los precios, las marcas opten por compensar la pérdida con aumentos más moderados, o incluso no bajar los precios en absoluto.

Por lo tanto, aunque la nueva escala de impuestos internos podría resultar en una disminución en los precios de los vehículos 0 km, la magnitud de esta baja dependerá de factores como la estrategia comercial de cada marca y la evolución del tipo de cambio. Así, los consumidores podrían ver descuentos significativos, pero también es posible que algunos autos no experimenten una reducción tan marcada en su precio final.