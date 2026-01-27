Terminó la novela: Marcos Rojo seguirá jugando en Racing

Rojo, nacido en La Plata y surgido en las inferiores del “León”, habría decidido permanecer en Racing, honrando el contrato por productividad hasta junio del corriente año y postergando su regreso a Estudiantes.

De este modo, el ex Boca buscará la revancha en el esquema de Gustavo Costas, peleará por ganarse la titularidad y sumar minutos importantes tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana.

En un primer momento, todo indicaba que Rojo se marcharía de Racing, no solo por las declaraciones del propio director técnico, sino también por su ausencia en la nómina ante la derrota por 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sin embargo, tras la resolución de esta novela del mercado de pases, que tendrá su cierre este martes, se espera que el defensor con pasado en la Selección argentina vuelva a la lista de convocados para el partido ante Rosario Central en el Cilindro de Avellaneda.