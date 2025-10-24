Protesta de los pilotos de Aerolíneas: afecta a 7000 pasajeros y cerca de 60 vuelos

Información para el pasajero

La compañía recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5:30 y las 11:30 de mañana verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios.

Consultar la información más reciente sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

En caso de haber adquirido el pasaje a través de una agencia de viajes, contactar directamente con la misma.

Días atrás, Aerolíneas Argentinas anunció el retiro preventivo de ocho aviones Boeing 737-800 equipadas con motores fabricados por CFM, tras fallas en un vuelo en Aeroparque.

En ese sentido, desde APLA alertaron por “la falta de previsión empresarial”. “No solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia“, subrayaron.

“La medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”, concluyeron en un comunicado.