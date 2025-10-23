"El experimento libertario fracasó, el freno a Milei empieza este domingo"

Para reforzar su diagnóstico, la ex mandataria citó declaraciones recientes del ex presidente estadounidense: “Y si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica, su jefe de campaña, el presidente norteamericano Donald Trump, que hace poquitos días lo dijo muy clarito: ‘Los argentinos no tienen dinero. Están luchando fuerte para sobrevivir’. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”.

Además, la líder opositora cuestionó la estrategia internacional del gobierno y la dependencia de apoyos externos: “Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo”.

La ex presidenta remarcó la necesidad de defender la autonomía nacional: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.

Al convocar a la participación ciudadana, Cristina Kirchner enfatizó: “Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”.

La ex mandataria también advirtió sobre las modificaciones en el sistema electoral: “El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.

Finalmente, Cristina Kirchner concluyó su mensaje con una consigna: “El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.