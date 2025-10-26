"
¡En menos de un minuto! Así votó uno de los primeros sanjuaninos este domingo

A las 8 en punto se abrieron las mesas en toda la provincia. En la escuela Antonio Torres, un joven emitió su voto en tiempo récord bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

Con total normalidad y puntualidad, comenzaron las elecciones legislativas en San Juan este domingo 26 de octubre. En la escuela Antonio Torres, uno de los primeros votantes fue un joven que realizó todo el proceso en menos de un minuto, reflejando la agilidad del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

El elector intentó utilizar su propia lapicera para marcar la opción elegida, pero las autoridades de mesa le recordaron que la única lapicera autorizada es la del presidente de mesa, una medida establecida para garantizar la uniformidad y seguridad del proceso.

El video muestra cómo se desarrolla con fluidez la jornada democrática, marcada por la novedad del nuevo formato de votación y la participación temprana de los sanjuaninos.

