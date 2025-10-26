¡En menos de un minuto! Así votó uno de los primeros sanjuaninos este domingo

El elector intentó utilizar su propia lapicera para marcar la opción elegida, pero las autoridades de mesa le recordaron que la única lapicera autorizada es la del presidente de mesa, una medida establecida para garantizar la uniformidad y seguridad del proceso.

El video muestra cómo se desarrolla con fluidez la jornada democrática, marcada por la novedad del nuevo formato de votación y la participación temprana de los sanjuaninos.