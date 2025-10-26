Con total normalidad y puntualidad, comenzaron las elecciones legislativas en San Juan este domingo 26 de octubre. En la escuela Antonio Torres, uno de los primeros votantes fue un joven que realizó todo el proceso en menos de un minuto, reflejando la agilidad del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP).
San Juan 8 > San Juan > voto
¡En menos de un minuto! Así votó uno de los primeros sanjuaninos este domingo
A las 8 en punto se abrieron las mesas en toda la provincia. En la escuela Antonio Torres, un joven emitió su voto en tiempo récord bajo el nuevo sistema de Boleta Única de Papel.