Con una transmisión especial, sanjuan8.com y Canal 8 acompañan desde las primeras horas de este domingo la jornada electoral nacional, en la que millones de argentinos concurren a las urnas para renovar parte del Congreso.
Cobertura especial: seguí en vivo las elecciones por sanjuan8.com y Canal 8
Desde las 7 de la mañana, sanjuan8.com y Canal 8 ofrecen una cobertura especial de las elecciones legislativas nacionales. Este domingo 26 de octubre, San Juan estrena la Boleta Única de Papel en una jornada que definirá nuevas bancas en el Congreso.