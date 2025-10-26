"
Cobertura especial: seguí en vivo las elecciones por sanjuan8.com y Canal 8

Desde las 7 de la mañana, sanjuan8.com y Canal 8 ofrecen una cobertura especial de las elecciones legislativas nacionales. Este domingo 26 de octubre, San Juan estrena la Boleta Única de Papel en una jornada que definirá nuevas bancas en el Congreso.

Con una transmisión especial, sanjuan8.com y Canal 8 acompañan desde las primeras horas de este domingo la jornada electoral nacional, en la que millones de argentinos concurren a las urnas para renovar parte del Congreso.

En San Juan, la elección tiene un condimento histórico: por primera vez se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca mayor transparencia y simplicidad en el voto.

Desde las 7 de la mañana, el equipo periodístico del diario sanjuan8.com brinda actualizaciones minuto a minuto sobre el desarrollo de los comicios, la participación de los votantes, la apertura de mesas y las novedades de la jornada.

Podés seguir toda la cobertura en la portada de sanjuan8.com, o ver la transmisión en vivo por el canal de YouTube de Canal 8 y a través de sus distintas señales televisivas.

En todo el país, este domingo se eligen 127 representantes para la Cámara de Diputados en todas las provincias y 24 aspirantes al Senado en ocho distritos.

Las elecciones comenzarán a las 8 y se extenderán hasta las 18 horas. Según las autoridades electorales, los primeros resultados oficiales se conocerían alrededor de las 21.

Una jornada clave para la democracia argentina, con cobertura en tiempo real desde sanjuan8.com y Canal 8, para no perderte ningún detalle del desarrollo electoral.

