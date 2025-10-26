Márquez consiguió el subcampeonato de Moto GP en el GP de Malasia

En cuanto a Marc Márquez, por una lesión producida hace varias semanas en plena carrera, estuvo ausente del Gran Premio y para lo que resta de la temporada, pero le sobran puntos para terminar el año como el campeón de la categoría.

Álex, si bien largó en el segundo puesto en la carrera y finalizó en el mismo puesto en la carrera sprint, nunca dejó de pisarle los talones al piloto italiano de Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia y consiguió superarlo tras una gran primera vuelta del turinés.

El español no dejó más el primer puesto tras rebssar al italiano y selló su primera victoria fuera de casa con un tiempo de 40:09.249. Acosta apretó al italiano en el resto de la carrera, lo que le permitió a Márquez alejarse y finalizar con tranquilidad.

Para la finalización del Campeonato de Moto GP solo restan dos Grandes Premios: del fin de semana del 7 al 9 de noviembre se llevará a cabo el GP de Portugal, en Portimão, y el cierre de la temporada será entre el 14 y 16 del mismo mes en Valencia, con el GP de la Comunidad Valenciana.