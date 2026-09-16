El Gobierno nacional ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, precisando los indicadores macroeconómicos y la distribución de partidas prevista para el próximo año. El documento oficial plantea una hoja de ruta con metas de desaceleración de precios y consolidación del resultado fiscal en la administración central.
Presupuesto 2027: proyección de inflación del 18% y dólar a $1.847
El Poder Ejecutivo remitió el proyecto a la Cámara de Diputados fijando un crecimiento del 4% del PBI y una inflación anual del 18%. La iniciativa reitera el superávit financiero como pauta central e inicia su trámite parlamentario en comisión.