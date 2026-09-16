Presupuesto 2027: proyección de inflación del 18% y dólar a $1.847

Entre las variables principales expresadas en el texto, el Ministerio de Economía proyecta una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial de $1.847,60 para el cierre de 2027. Asimismo, las previsiones de la Casa Rosada estiman un incremento de la actividad económica del 4% y la continuidad del superávit financiero.

La iniciativa comenzará formalmente su discusión parlamentaria en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se espera la concurrencia de los equipos técnicos del Poder Ejecutivo para exponer los fundamentos de la norma. Durante el debate, los bloques deberán evaluar la consistencia de los datos oficiales y definir el reparto de recursos con los estados provinciales.