Miércoles agradable y en ascenso de temperatura en gran parte de San Juan

El cielo se mantendrá despejado durante las primeras horas de la jornada, aumentando levemente la nubosidad hacia la tarde sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvias es del 0% para toda la provincia.

En relación a la circulación del aire, el viento se desplazará desde el sector Sur en el transcurso de la mañana a velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará hacia el Este, para retornar nuevamente a la dirección Sur en horas de la noche con intensidades de entre 13 y 22 km/h.