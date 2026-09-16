El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 16 de septiembre la continuidad de las condiciones agradables en San Juan, con un paulatino ascenso de la temperatura en el ámbito local. Tras una mañana fresca que registró una mínima de 7°C, se espera que durante la tarde el termómetro alcance los 23°C en la Capital y zonas aledañas.
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Miércoles agradable y en ascenso de temperatura en gran parte de San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 16 de septiembre una máxima de 23°C y una mínima de 7°C. La jornada se presentará con cielo despejado a ligeramente nublado y vientos leves en gran parte del territorio provincial.