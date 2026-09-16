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Miércoles agradable y en ascenso de temperatura en gran parte de San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 16 de septiembre una máxima de 23°C y una mínima de 7°C. La jornada se presentará con cielo despejado a ligeramente nublado y vientos leves en gran parte del territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 16 de septiembre la continuidad de las condiciones agradables en San Juan, con un paulatino ascenso de la temperatura en el ámbito local. Tras una mañana fresca que registró una mínima de 7°C, se espera que durante la tarde el termómetro alcance los 23°C en la Capital y zonas aledañas.

El cielo se mantendrá despejado durante las primeras horas de la jornada, aumentando levemente la nubosidad hacia la tarde sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvias es del 0% para toda la provincia.

En relación a la circulación del aire, el viento se desplazará desde el sector Sur en el transcurso de la mañana a velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará hacia el Este, para retornar nuevamente a la dirección Sur en horas de la noche con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

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