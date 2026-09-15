Este miércoles, Riveros estará frente al juez por el crimen de Camila

Camila Agustina Vecchiarello tenía 26 años, era oriunda de Rosario y había llegado a San Juan con el objetivo de formarse como aspirante a Gendarmería Nacional.

Durante el curso de ingreso, que comenzó en febrero, conoció a Riveros, un joven oriundo de Salta que también había iniciado el proceso de formación. La relación avanzó y ambos terminaron conviviendo en un departamento del complejo destinado a gendarmes y aspirantes, ubicado en calle Cordillera de Ansilta al 48, en Barreal.

Fue allí donde el domingo, alrededor de las 12:30, Camila fue encontrada asesinada.

El médico legista constató múltiples heridas provocadas con un arma blanca, principalmente en el cuello, rostro y manos. Las lesiones en las manos fueron consideradas compatibles con heridas defensivas, mientras que las heridas en el cuello provocaron un shock hipovolémico que terminó causando su muerte.

En la vivienda fueron secuestrados dos cuchillos con manchas de sangre, teléfonos celulares y otros elementos que ahora forman parte de las pericias.

Las horas que intenta reconstruir la Fiscalía

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer qué ocurrió durante la madrugada del domingo. Según los testimonios reunidos hasta ahora, Camila y Riveros habían regresado al departamento alrededor de las 23 del sábado, después de haber salido a cenar.

Horas después, cerca de la 1:30, un vecino del complejo, también integrante de Gendarmería, aseguró haber escuchado el grito de una mujer. Después de ese momento, los investigadores buscan reconstruir minuto a minuto qué ocurrió dentro de la vivienda hasta el momento en que Camila fue encontrada muerta.

Riveros fue hallado junto al cuerpo y presentaba signos compatibles con un intento de suicidio. Los investigadores encontraron elementos que serían compatibles con ese intento y una nota que habría dejado escrita. El hombre fue trasladado al hospital municipal de Barreal, recibió atención médica y fue dado de alta alrededor de las 17:30 del domingo.

Poco después quedó detenido por orden del juez de Garantías de turno.

Las pericias y las otras hipótesis

La investigación también avanza sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados. Entre las versiones aportadas por allegados aparece la sospecha de que Riveros podría haber tenido acceso a las cuentas y claves de Camila y que algunas publicaciones realizadas desde sus redes después del crimen podrían no haber sido hechas por ella.

Esa hipótesis no fue confirmada oficialmente y deberá ser determinada o descartada mediante las pericias tecnológicas.

También circuló entre personas cercanas otra versión relacionada con un supuesto pedido de dinero a familiares de Camila que podría haber tenido como objetivo conseguir recursos para escapar. Tampoco existe, hasta el momento, confirmación oficial sobre ese planteo.

Los investigadores deberán establecer además qué ocurrió con la relación durante las horas previas y si existió algún episodio de violencia o conflicto que permita explicar el ataque.

Con Riveros detenido y la investigación bajo la conducción de la UFI Delitos Especiales, el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio llegarán este miércoles a la audiencia con una acusación concreta.

La calificación de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género será uno de los puntos centrales de la jornada. A partir de allí, la Justicia deberá resolver las medidas procesales correspondientes y analizar la evidencia reunida hasta el momento.

Mientras tanto, el caso continúa generando conmoción en Barreal. Durante los últimos días, vecinos y mujeres de distintas localidades de Calingasta se movilizaron para pedir justicia por Camila, mientras su familia llegó desde Rosario para acompañar el proceso.

La audiencia de este miércoles será así el primer momento judicial clave después del crimen, con una pregunta central sobre la mesa: qué elementos tiene la Fiscalía para sostener la acusación contra Riveros y cómo continuará la causa por la muerte de la joven.