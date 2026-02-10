Inflación de enero: analistas estiman un 2,5% tras polémica por el IPC

En coincidencia, la consultora Equilibra calculó que la inflación nacional será 2,4%, un descenso de 0,4 puntos porcentuales contra diciembre y con Alimentos y bebidas no alcohólicas como el rubro que más influyó en el mes.

Otras firmas relevadas por medios nacionales señalaron que el dato podría ser un poco más alto, como Libertad y Progreso que registró un incremento del 2,6% mensual en enero.

“Con este resultado el avance de los precios se desacelería respecto del mes pasado, en el cuál corrieron al 2,8% según el dato oficial provisto por el INDEC. Por su parte, la variación interanual se colocaría en 32,1%, consolidándose como el segundo dato de menor cuantía en los últimos veintidós meses”, analizaron.

En esa línea, explicaron: “Si desglosamos con detenimiento el dato general del 2,6% mensual, veremos que las distintas categorías que conforman el IPC tuvieron incidencias dispares. El rubro que más contribuyó a llegar al dato final fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una fuerte variación del 7,3% a lo largo del mes, impulsado por productos como las carnes y sus derivados, pescados y mariscos y productos estacionales como verduras y legumbres".

“Por otro lado, el aumento de los servicios regulados tuvo una importante incidencia sobre el IPC de enero. Hubo una gran contribución de todas las tarifas del transporte público que empezaron a viajar por encima del aumento de la inflación. Por último, observamos subas en rubros relevantes con menos impacto sobre el índice en cuestión, como es el caso de medicina, vivienda y restaurantes y hoteles", precisaron.

Julián Leandro Neufeld, economista de la firma, comentó: “Si el gobierno se respalda en su modelo de estimación de la demanda de dinero y emite en consecuencia debería poder menguar el ritmo de la inflación. En este aspecto, todo dependerá del objetivo que se proponga el BCRA, si busca bajar los tipos de interés descontrolando la oferta de dinero, será difícil contener la inflación en los próximos meses”.

En el caso del relevamiento de Invecq, en la última semana los precios aumentaron un 1,5%, impulsados principalmente por la suba de los sectores Educación y Transporte. "De esta manera, la inflación promedio móvil de cuatro semanas se ubicó en 2,7%“, afirmaron.

La publicación de la inflación este mes quedó envuelta en una polémica tras la salida de Lavagna como titular del organismo. El exfuncionario tenía lista la nueva metodología para medir el IPC desde enero, pero el Gobierno decidió aplazarla y generó tensiones que lo llevaron a renunciar. “Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está“, justificó Caputo.