PAMI: amenazan con cortes de servicios ante falta de fondos

En las últimas semanas, en el Gobierno comenzaron a evaluar una recomposición presupuestaria para evitar la crisis. La idea que trascendió en Casa Rosada fue motorizar partidas gracia a una decisión de Luis Caputo, titular de Hacienda y el funcionario que se encarga de asignar partidas. Pero todavía no hubo novedades al respecto.

Paralelamente, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, sostuvo que el organismo “no está en una crisis profunda, está sufriendo un estrés financiero y lo estamos ordenando”. La declaración fue realizada el 20 de mayo para señalar que hay gestión para sobrellevar dificultades.

“La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”, apuntó el funcionario en su última entrevista periodística.