Extendieron la concesión de Aeropuertos Argentina hasta el 2049

Por qué se extendió la concesión

Según la decisión administrativa, la renegociación surgió a partir de los desequilibrios económicos y financieros acumulados durante la concesión, que fueron profundizados por el impacto de la pandemia y las medidas adoptadas durante ese período.

El entendimiento buscó recomponer el equilibrio económico-financiero del contrato mediante un esquema que contempla una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%. El Gobierno aclaró que ese porcentaje no implica una rentabilidad garantizada para la empresa, sino que fue utilizado como referencia para establecer el nuevo equilibrio contractual.

Inicialmente, la compañía había solicitado una extensión de la concesión por 30 años, con la posibilidad de sumar otros 10. Ese planteo habría llevado el contrato hasta 2078.

Sin embargo, los análisis técnicos, económicos y financieros realizados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) derivaron en un plazo menor: la concesión se extenderá hasta febrero de 2049.

Inversiones por US$600 millones

El nuevo acuerdo incrementa en US$600 millones, IVA incluido, el monto de inversiones obligatorias que deberá realizar la empresa. La decisión toma en cuenta tanto los estándares de calidad y seguridad del servicio como las proyecciones de crecimiento del tráfico aéreo.

La extensión del plazo también permitirá amortizar esas obras durante un período adicional de siete años. Para que ese beneficio contractual se concrete, Aeropuertos Argentina deberá cumplir con determinadas condiciones.

Una de ellas establece que antes del 30 de junio de 2027 la empresa deberá acreditar que dispone de los fondos necesarios para llevar adelante el programa de inversiones. Esa disponibilidad deberá ser certificada mediante un informe elaborado por una de las principales firmas internacionales de auditoría.

La segunda condición está vinculada con el avance de las obras. El acuerdo establece que al menos el 75% de las inversiones deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031.

La inversión no tendrá beneficios del RIGI

El programa de obras comprometido por Aeropuertos Argentina no estará alcanzado por los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

De acuerdo con el Gobierno, el nuevo esquema apunta a preservar la continuidad y calidad de los servicios aeroportuarios en los 35 aeropuertos incluidos en la concesión y, al mismo tiempo, garantizar un nivel de inversión acorde con el crecimiento esperado de la actividad aerocomercial.

La renegociación se apoyó en informes técnicos, económicos, financieros y jurídicos elaborados durante el proceso de análisis del contrato.

El acuerdo busca cerrar las disputas entre el Estado y la empresa

Otro de los puntos centrales del entendimiento es el cierre de las controversias acumuladas entre el Estado Nacional y Aeropuertos Argentina.

El acuerdo establece que ambas partes, incluidos los accionistas de la compañía, no podrán formular nuevos reclamos vinculados con hechos anteriores a la firma del Acta Acuerdo ni por las consecuencias directas o indirectas de los perjuicios ocasionados durante la pandemia.

La cláusula contempla una excepción específica relacionada con determinadas revisiones de inversiones correspondientes a períodos anteriores.