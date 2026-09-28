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Alumnos de Chimbas en la final nacional de "Alumnitos": hoy abre la votación

Mateo Vera, Ian Ruiz y Ciro Páez, de la Escuela Presidenta Avellaneda, representan a la región Cuyo en el certamen "Alumnitos". La votación online abre hoy a las 10:30 y el premio es un viaje a Buenos Aires.

Tres estudiantes de quinto grado de la Escuela Presidenta Avellaneda de Chimbas alcanzaron una instancia histórica al posicionarse en la final del certamen internacional "Alumnitos, Argentina te escuchamos". Mateo Vera, Ian Ruiz y Ciro Páez son los únicos representantes del nivel primario clasificados en toda la región Cuyo, compitiendo por el primer lugar entre miles de producciones de todo el país.

Bajo la tutoría de la docente Romina Guerra y con el seudónimo "Fusión Dinamita", los niños presentaron el escrito titulado "El mensaje de la botella". La consigna del certamen proponía adaptar mitos o leyendas locales a temáticas actuales como el acoso escolar. Para lograrlo, los chicos tomaron la historia de la Difunta Correa y la transformaron en un relato de reflexión que superó las distintas etapas de evaluación hasta quedar entre las obras finalistas.

El proyecto ganador del concurso obtendrá como premio principal un viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras obtener la autorización del Ministerio de Educación, la comunidad escolar lanzó un llamado masivo al apoyo de la provincia para acompañar el talento de los jóvenes chimberos.

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Para votar y respaldar a los estudiantes sanjuaninos, la plataforma digital quedará habilitada hoy a partir de las 10:30 en el sitio web oficial alumnitos.com, buscando la propuesta bajo el título "El mensaje de la botella".

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