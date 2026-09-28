Alumnos de Chimbas en la final nacional de "Alumnitos": hoy abre la votación

Bajo la tutoría de la docente Romina Guerra y con el seudónimo "Fusión Dinamita", los niños presentaron el escrito titulado "El mensaje de la botella". La consigna del certamen proponía adaptar mitos o leyendas locales a temáticas actuales como el acoso escolar. Para lograrlo, los chicos tomaron la historia de la Difunta Correa y la transformaron en un relato de reflexión que superó las distintas etapas de evaluación hasta quedar entre las obras finalistas.

El proyecto ganador del concurso obtendrá como premio principal un viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras obtener la autorización del Ministerio de Educación, la comunidad escolar lanzó un llamado masivo al apoyo de la provincia para acompañar el talento de los jóvenes chimberos.