Tres estudiantes de quinto grado de la Escuela Presidenta Avellaneda de Chimbas alcanzaron una instancia histórica al posicionarse en la final del certamen internacional "Alumnitos, Argentina te escuchamos". Mateo Vera, Ian Ruiz y Ciro Páez son los únicos representantes del nivel primario clasificados en toda la región Cuyo, compitiendo por el primer lugar entre miles de producciones de todo el país.
Alumnos de Chimbas en la final nacional de "Alumnitos": hoy abre la votación
Mateo Vera, Ian Ruiz y Ciro Páez, de la Escuela Presidenta Avellaneda, representan a la región Cuyo en el certamen "Alumnitos". La votación online abre hoy a las 10:30 y el premio es un viaje a Buenos Aires.