UPCN se consagró campeón invicto y levantó la Copa en Brasil

Joinville volvió a responder en el cuarto capítulo y se impuso 25-19ñ7, llevando la definición al tie-break.

En el quinto set, el desarrollo fue punto a punto hasta el tramo final. UPCN logró sostenerse en el momento decisivo y cerró el partido 15-13, con un remate de Alejandro Toro que selló la victoria y el campeonato para el conjunto sanjuanino.

De esta manera, UPCN completó su participación con cinco triunfos consecutivos, luego de superar previamente a Fluminense, Vôlei APAN Blumenau y ADV Jaraguá, además del triunfo en la definición ante Joinville.

La Copa Internacional Brasil Atacadista representó una importante experiencia dentro de la pretemporada y permitió al cuerpo técnico continuar probando formaciones, variantes y alternativas de juego ante rivales de nivel internacional.

Tras la consagración en Brasil, UPCN regresará a San Juan para afrontar el último tramo de su preparación.

El próximo desafío será oficial: el 16 y 17 de octubre, en Buenos Aires, se disputará la Supercopa, que marcará el inicio de la temporada 2026/27.