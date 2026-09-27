"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Brasil

UPCN se consagró campeón invicto y levantó la Copa en Brasil

El equipo sanjuanino venció 3-2 a Joinville Vôlei, ganó sus cuatro partidos y cerró de la mejor manera su primera participación en el torneo disputado en el Ginásio da Univille.

UPCN San Juan Vóley se consagró campeón invicto de la Copa Internacional Brasil Atacadista al derrotar este domingo por 3-2 al local Joinville Vôlei, en un partido de trámite cambiante que se extendió hasta el tie break.

En su primera participación en este certamen, UPCN completó una campaña perfecta, con cinco victorias en cinco presentaciones, ante equipos brasileños y en un escenario de gran exigencia como el Ginásio da Univille, en Joinville, Santa Catarina.

El partido decisivo comenzó favorable al conjunto local, que se quedó con el primer set por 25-19. UPCN reaccionó rápidamente y dio vuelta el desarrollo al ganar los dos parciales siguientes por 25-17 y 25-21.

Te puede interesar...

Joinville volvió a responder en el cuarto capítulo y se impuso 25-19ñ7, llevando la definición al tie-break.

En el quinto set, el desarrollo fue punto a punto hasta el tramo final. UPCN logró sostenerse en el momento decisivo y cerró el partido 15-13, con un remate de Alejandro Toro que selló la victoria y el campeonato para el conjunto sanjuanino.

De esta manera, UPCN completó su participación con cinco triunfos consecutivos, luego de superar previamente a Fluminense, Vôlei APAN Blumenau y ADV Jaraguá, además del triunfo en la definición ante Joinville.

La Copa Internacional Brasil Atacadista representó una importante experiencia dentro de la pretemporada y permitió al cuerpo técnico continuar probando formaciones, variantes y alternativas de juego ante rivales de nivel internacional.

Tras la consagración en Brasil, UPCN regresará a San Juan para afrontar el último tramo de su preparación.

El próximo desafío será oficial: el 16 y 17 de octubre, en Buenos Aires, se disputará la Supercopa, que marcará el inicio de la temporada 2026/27.

Temas

Te puede interesar