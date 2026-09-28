El recambio progresivo de unos 15.000 tubos fluorescentes por tecnología LED en el Centro Cívico permitió reducir a la mitad el consumo eléctrico asociado a la iluminación del edificio. La modernización apunta a mejorar el uso de la energía sin disminuir la capacidad lumínica.
El Centro Cívico reduce a la mitad el consumo eléctrico de sus luminarias
El recambio progresivo de unos 15.000 tubos fluorescentes por tecnología LED en el Centro Cívico permitió reducir a la mitad el consumo eléctrico asociado a la iluminación del edificio.