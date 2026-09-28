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El Centro Cívico reduce a la mitad el consumo eléctrico de sus luminarias

El recambio progresivo de unos 15.000 tubos fluorescentes por tecnología LED en el Centro Cívico permitió reducir a la mitad el consumo eléctrico asociado a la iluminación del edificio.

El recambio progresivo de unos 15.000 tubos fluorescentes por tecnología LED en el Centro Cívico permitió reducir a la mitad el consumo eléctrico asociado a la iluminación del edificio. La modernización apunta a mejorar el uso de la energía sin disminuir la capacidad lumínica.

Los tubos fluorescentes reemplazados utilizaban 36 watts, mientras que los nuevos equipos LED requieren 18 watts para brindar iluminación. Esta diferencia permite mantener el servicio con una menor demanda eléctrica y optimizar el consumo energético destinado a las luminarias.

El proceso de renovación se realiza de manera progresiva y forma parte de la modernización del sistema de iluminación del Centro Cívico. Además del ahorro energético, la intervención contempla el tratamiento adecuado de los tubos fluorescentes que fueron retirados.

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En este marco, unos 15.000 tubos que permanecían almacenados en un depósito de la Dirección de Control Operativo, ubicado en el predio del Estadio del Bicentenario, comenzaron a ser procesados. El material representa aproximadamente 3,5 toneladas.

Debido a los componentes que contienen, los tubos fluorescentes requieren un tratamiento específico. Para ello se instaló un equipo que permite triturarlos mientras un sistema de aspiración captura el vapor de mercurio y el fósforo liberados durante el proceso.

El equipo tiene una capacidad aproximada de procesamiento de 400 tubos por día. Luego de la trituración, los materiales atraviesan distintas etapas de filtrado y una instancia final con carbón activado.

De esta manera, el recambio de las luminarias combina una reducción del consumo eléctrico con el tratamiento adecuado de los artefactos retirados, en el marco de la modernización del sistema de iluminación del Centro Cívico.

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