Milei: "Si la Ley Ómnibus no se aprueba, el ajuste será mayor"

El presidente, Javier Milei, volvió a reclamarle a la oposición que respalde la Ley Ómnibus en el Congreso, al advertir que si el megaproyecto de reformas económicas no avanza van a tener que impulsar “un ajuste mayor”. Además acusó al ex titular del Palacio de Hacienda y ex rival en las elecciones, Sergio Massa, por la crisis económica: “Estamos pagando los desastres del plan platita”.