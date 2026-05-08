Con 12 años, Faustino Oro quedó cerca de convertirse en Gran Maestro

En el torneo, Oro ya venció al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay y al italiano Guido Caprio, además de empatar ante los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y ahora frente a Mendonca.

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La gran oportunidad llegará este sábado, cuando enfrente al Maestro Internacional polaco Bartlomiej Niedbala. Si consigue la victoria, quedará muy cerca de completar la histórica norma. En caso de empatar, estará obligado a ganar en la última ronda.

Faustino ya rompió varios récords a una edad impensada. En 2024 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia y actualmente posee un ELO clásico de 2528 puntos, ubicándose entre los mejores jugadores argentinos en la categoría absoluta.

El salto definitivo a la fama mundial llegó en marzo de 2024, cuando derrotó al ex campeón mundial Magnus Carlsen en una partida rápida online. Desde entonces, el niño nacido en Buenos Aires comenzó a ser señalado como uno de los talentos más impactantes que aparecieron en el ajedrez en las últimas décadas.

Ahora, en Italia, el “Messi del ajedrez” argentino vuelve a quedar frente a otra posibilidad histórica.