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Con 12 años, Faustino Oro quedó cerca de convertirse en Gran Maestro

Faustino Oro hizo tablas ante el Gran Maestro Leon Mendonca en Cerdeña y quedó a una victoria de conseguir la norma que lo aceraría al título de Gran Maestro.

Faustino Oro volvió a dar otro paso en su carrera meteórica y quedó más cerca de concretar uno de los mayores sueños del ajedrez mundial. El argentino de apenas 12 años igualó este viernes frente al Gran Maestro indio Leon Mendonca en la séptima ronda del Festival Internacional de Cerdeña y continúa invicto en el torneo italiano.

El empate tuvo un valor enorme. Mendonca llegaba como uno de los rivales más exigentes del certamen, con un ELO de 2613 y experiencia consolidada en la élite internacional. Sin embargo, Faustino resistió la presión y sostuvo una partida sólida que le permitió mantenerse entre los mejores del campeonato.

Con 4,5 puntos sobre 6 posibles, el joven argentino aparece en el puesto 12 entre 160 participantes y quedó a un punto de alcanzar la tercera norma necesaria para obtener el título de Gran Maestro Internacional, la máxima distinción de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

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En el torneo, Oro ya venció al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay y al italiano Guido Caprio, además de empatar ante los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y ahora frente a Mendonca.

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La gran oportunidad llegará este sábado, cuando enfrente al Maestro Internacional polaco Bartlomiej Niedbala. Si consigue la victoria, quedará muy cerca de completar la histórica norma. En caso de empatar, estará obligado a ganar en la última ronda.

Faustino ya rompió varios récords a una edad impensada. En 2024 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia y actualmente posee un ELO clásico de 2528 puntos, ubicándose entre los mejores jugadores argentinos en la categoría absoluta.

El salto definitivo a la fama mundial llegó en marzo de 2024, cuando derrotó al ex campeón mundial Magnus Carlsen en una partida rápida online. Desde entonces, el niño nacido en Buenos Aires comenzó a ser señalado como uno de los talentos más impactantes que aparecieron en el ajedrez en las últimas décadas.

Ahora, en Italia, el “Messi del ajedrez” argentino vuelve a quedar frente a otra posibilidad histórica.

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