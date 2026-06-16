Milei retoma las giras por el interior con actos en Rosario y Tucumán

Se trata del escenario que eligió el Gobierno para firmar en 2024 el denominado Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores. La postal buscó repetirse en 2025, pero finalmente el mal clima —y una reducida convocatoria por parte de los mandatarios— motivó que Milei celebrara la fecha patria en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

Con estos dos viajes, el Presidente retomará sus visitas a las provincias, un objetivo que se había propuesto a fines de 2025 para reforzar el armado político y la conexión con el electorado para el próximo año.

Sin embargo, el llamado Tour de la Gratitud solo llegó a hacer pie en Córdoba y Buenos Aires en diciembre y enero, respectivamente, antes de ser opacado por la investigación judicial alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Desde entonces, Milei evitó actos masivos con su militancia y su última visita al interior fue a mediados de marzo, cuando disertó en el Foro Económico del NOA.

Una cargada agenda de viajes internacionales en medio del ruido político

En paralelo, mientras la agenda local del Gobierno se ve atravesada por la tensión con sus aliados por la continuidad de Adorni en el Gabinete, Milei se prepara para una nueva seguidilla de giras internacionales.

En primer lugar, el mandatario prevé partir hacia Madrid por tres días el próximo 24 de junio para participar de una conferencia en la CEU Universidad de San Pablo, donde además recibirá un reconocimiento y se reunirá con empresarios.

Se trata del sexto viaje de Milei a España, un país que ha visitado con frecuencia para reunirse con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su última visita, fue el expositor final del Madrid Economic Forum.

Poco después, Milei se presentará en la cumbre de mandatarios del Mercosur que se celebrará en Asunción, Paraguay, el 30 de junio. Se trata de la primera reunión del bloque comercial tras la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea.

Luego, el Presidente emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos —el número 18— para participar de las celebraciones por Día de la Independencia junto a Donald Trump, donde también se espera la presencia de otros mandatarios. El viaje coincidirá con el desarrollo del Mundial de fútbol 2026, aunque en Casa Rosada aclararon que Milei no tiene previsto asistir a ningún encuentro de la Selección Nacional.

Además, con una fecha todavía incierta, el Presidente confirmó este lunes su participación en la próxima edición de la “Argentina Week” que se celebrará en París. Según comunicó el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, el mandatario recibirá un reconocimiento junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, “como los dos economistas más influyentes del planeta”.