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Secuestraron cocaína frente a una escuela en Rivadavia: cayó "La Tía María"

La Policía de San Juan desbarató un punto de venta de cocaína en Barrio Marquesado 1, ubicado frente a una escuela en Rivadavia.

La Policía de San Juan desbarató un punto de venta de droga en Barrio Marquesado 1, ubicado frente a una escuela, en Rivadavia.

El allanamiento fue realizado por el Departamento Drogas Ilegales D-5 con apoyo del Grupo Táctico G.E.R.A.S., por orden del Juzgado Federal a cargo de la Dra. Eliana Beatriz Ratta Rivas.

En el domicilio se secuestraron casi medio kilo de cocaína, un revólver calibre 32 con dos cartuchos, cerca de $500.000 en efectivo, una balanza de precisión, teléfonos celulares y elementos de fraccionamiento.

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En el lugar fue detenida una mujer de 41 años, conocida en la zona como "La Tía María". Según la policía, al momento del ingreso se encontraba fraccionando la sustancia: sobre una mesa había envoltorios con cocaína compactada y dosis listas para la venta, además de elementos de corte.

Por la presencia del arma de fuego intervino personal del Departamento Policía Científica para el levantamiento y la cadena de custodia del elemento.

También fue demorado un hombre de 37 años, de nacionalidad paraguaya y apodado "El Terere". Se le secuestró cocaína compactada que llevaba entre sus prendas. El sujeto registra antecedentes penales en la provincia de La Pampa y quedó vinculado a la causa para establecer su participación.

La droga secuestrada fue valuada en aproximadamente $6 millones de pesos.

Tanto "La Tía María" como "El Terere" quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Drogas.

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