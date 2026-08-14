Secuestraron cocaína frente a una escuela en Rivadavia: cayó "La Tía María"

En el lugar fue detenida una mujer de 41 años, conocida en la zona como "La Tía María". Según la policía, al momento del ingreso se encontraba fraccionando la sustancia: sobre una mesa había envoltorios con cocaína compactada y dosis listas para la venta, además de elementos de corte.

Por la presencia del arma de fuego intervino personal del Departamento Policía Científica para el levantamiento y la cadena de custodia del elemento.

También fue demorado un hombre de 37 años, de nacionalidad paraguaya y apodado "El Terere". Se le secuestró cocaína compactada que llevaba entre sus prendas. El sujeto registra antecedentes penales en la provincia de La Pampa y quedó vinculado a la causa para establecer su participación.

La droga secuestrada fue valuada en aproximadamente $6 millones de pesos.

Tanto "La Tía María" como "El Terere" quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Drogas.