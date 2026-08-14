Yanina Latorre sobre la mamá de Tini: "Había cosas que me incomodaban"

Luego, Latorre recordó la relación que tuvo con Muzlera y contó qué ocurrió entre ellas. “Todos saben que yo fui muy amiga de la mamá de Tini. No pasó nada, nos distanciamos, no fluye, cosas que no me gustaron”, señaló.

Así, la ex angelita también planteó el dilema que enfrenta cada vez que surge la posibilidad de opinar públicamente sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Según explicó, cualquier comentario suyo podría ser interpretado de acuerdo con el vínculo que mantuvo en el pasado con la madre de la cantante.

“Si hablo porque hablo, si no hablo van a decir que ahora hablás porque la criticás porque te distanciaste”, sostuvo Yanina, al explicar por qué considera que involucrarse en la situación podría generar suspicacias.

En ese sentido, recordó que anteriormente también era cuestionada cuando hablaba sobre la artista. “Cuando yo era amiga de la mamá de Tini, hablaba de Tini y me decían ‘la defendés porque la mamá es tu amiga’. Y si ahora llego a hablar y decir qué es lo que pasó entre ellos, me van a decir ‘decís esto porque te peleaste’”, manifestó.

Por eso, Yanina Latorre aseguró que tomó la decisión de correrse de cualquier especulación relacionada con la familia de Tini y dejar que sean otros colegas quienes aborden la situación. “No me quiero meter en un lugar porque no quiero lastimar a nadie, ni que me digan ‘se está vengando de la madre’”, explicó.

Claro que a pesar del distanciamiento, la conductora volvió a remarcar que nunca tuvo una discusión con Mariana Muzlera. “No pasó nada, nunca ni discutí con la mamá de Tini. No fluyó y había cosas que a mí me incomodaban”, aclaró.

Finalmente, Latorre hizo una diferencia entre su situación con la madre de la cantante y el cariño que conserva por la pareja. “Quiero mucho a Tini, lo quiero mucho a De Paul, hablé con los dos, están muy contentos con el casamiento y son re felices”, concluyó firme.