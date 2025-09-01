Oficializaron el fin de semana largo en octubre: trasladaron el feriado del 12

La decisión se sustenta en el Decreto 614/2025 emitido la semana pasada, que le otorgó a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir qué se hará con los feriados que caen sábado y domingo. De esta manera Francos puede definir su eventual traslado con fines turísticos. No obstante, según dicta la norma, solo podrán ser movidos al "lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior".

Con el anuncio de este lunes, el feriado del domingo 12 de octubre quedó oficialmente trasladado al viernes 10 y con ello todos los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que comenzará, precisamente, ese viernes y se extenderá hasta el domingo.

Cave destacar que desde el desembarco de Milei en la Casa Rosada, el gobierno resolvió disponer días no laborables con fines turísticos y no feriados razón por la cual el impacto en el turismo era más que magro.