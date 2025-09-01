Tal como se esperaba, finalmente el gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el traslado del feriado del próximo 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10 de modo de crear un nuevo fin de semana largo con el objetivo de aportar alivio al sector del Turismo, uno de los más golpeados por las políticas económicas de la gestión libertaria.
Oficializaron el fin de semana largo en octubre: trasladaron el feriado del 12
Milei dispuso el nuevo fin de semana largo en medio de la crisis que atraviesa el Turismo luego que cambiar los feriados trasladables por días no laborables con casi nulo impacto positivo en el sector.