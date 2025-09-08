Las acciones argentinas caen hasta un 15%

En el segmento energético, YPF (YPF) bajó 11,29% y pasó de 30,83 dólares a 27,35 dólares. La petrolera encabezó las pérdidas del sector. Vista Energy (VIST) descendió 8,09% hasta 35 dólares frente a los 38,08 dólares del viernes. En el mismo rubro, Pampa Energía (PAM) retrocedió 8,43% hasta 62,24 dólares, contra 67,97 dólares previos. Edenor (EDN) mostró un descenso de 13,27% y se ubicó en 18,95 dólares.

La constructora Loma Negra (LOMA) cedió 10% al quedar en 8,10 dólares, desde 9 dólares en la rueda anterior. Transportadora de Gas del Sur (TGS) bajó 4,50% hasta 25,25 dólares, frente a 26,44 dólares.

Entre las compañías del sector agrícola, Cresud (CRESY) perdió 2,06% y cerró en 9,49 dólares en el premarket, luego de operar en 9,69 dólares el viernes. En cambio, Adecoagro (AGRO) descendió 2,54% hasta 8,07 dólares. Bioceres (BIOX) se mantuvo sin cambios en 2,71 dólares.

En el rubro de telecomunicaciones, Telecom Argentina (TEO) bajó 6,34% y se ubicó en 7,98 dólares.

Mayoría de bajas entre los american depositary receipts (ADR) de empresas argentinas antes de la apertura del mercado (Fuente: CNBC)

Dentro de las energéticas, Central Puerto (CEPU) se mantuvo en 10,13 dólares con una baja de 1,84%.

En el sector tecnológico, Mercado Libre (MELI) retrocedió levemente 0,01% hasta 2.417,49 dólares. En contraste, Globant (GLOB) avanzó 1,23% y se colocó en 63,12 dólares. Ternium (TX) subió 2,34% y quedó en 34,58 dólares, mientras que Tenaris (TS) mostró una mejora de 1,23% al ubicarse en 35,31 dólares.

IRSA (IRS) bajó 4,19% hasta 13,73 dólares. Corporación América Airports (CAAP) descendió 0,61% hasta 21,30 dólares.

El balance general del premarket mostró una tendencia clara: diecisiete compañías en baja, tres en alza y una sin cambios. El escenario reflejó el impacto inmediato de la derrota oficialista en Buenos Aires y las expectativas sobre la reacción de los mercados financieros ante la nueva coyuntura política y económica.

Por su parte, los bonos soberanos regidos por la Ley de Nueva York, conocidos como Globales, profundizaron las bajas en las primeras horas de la rueda tras la derrota electoral del oficialismo. Poco antes de las 9 de la mañana en Argentina, el Global 2029 (ARGENT 29) retrocedía 7,25% hasta 72,69 dólares, el Global 2030 (ARGENT 30) caía 7,08% hasta 68,94 dólares, el Global 2035 (ARGENT 35) bajaba 8,89% hasta 56,73 dólares, el Global 2038 (ARGENT 38) descendía 8,72% hasta 60,55 dólares, el Global 2041 (ARGENT 41) se ubicaba en 53,81 dólares con una baja de 6,64% y el Global 2046 (ARGENT 46) mostraba un retroceso de 8,38% hasta 55,54 dólares.

Los operadores remarcan que, aun con estas caídas, el volumen de transacciones en bonos no resulta significativo en esa franja horaria, ya que recién después de las 9.30 la actividad comienza a tomar mayor consistencia. Será en ese momento cuando se observe con mayor claridad el impacto total en la deuda. No obstante, las primeras cotizaciones ofrecen una señal temprana de la dirección de los precios en el mercado.

El movimiento inicial de los ADR es el esperado. Un informe de la consultora 1816 señaló que los activos financieros enfrentarán una presión significativa luego del resultado electoral, en un marco en el que el Gobierno esperaba un desenlace distinto y ahora deberá recalibrar su estrategia. El análisis destacó que el tipo de cambio no llegó al techo de la banda cambiaria porque la tasa de interés alcanzó 40% en términos reales y porque el Ejecutivo intervino en los mercados de futuros y spot.

De cara a los próximos meses, 1816 indicó que el mercado comenzará a especular sobre los escenarios políticos hacia las elecciones presidenciales de 2027. El documento puntualizó: “el mercado ajustará fuerte hacia abajo la probabilidad implícita de que Milei sea reelecto en 2027” y subrayó que “veremos si empieza a meter en precios una chance alta de regreso al poder del peronismo de izquierda (…) o asigna chances a que surja una tercera alternativa”.