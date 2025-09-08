Todas las rutas nacionales están transitables, pero piden precaución en badenes

Este lunes, Vialidad Nacional comunicó el estado de las rutas en San Juan y confirmó que todas las trazas se encuentran habilitadas y transitables. Sin embargo, se pidió a los conductores extremar las medidas de precaución en aquellas zonas donde persisten badenes con acumulación de agua a causa de las condiciones climáticas de los últimos días.
