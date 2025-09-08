"
Todas las rutas nacionales están transitables, pero piden precaución en badenes

Vialidad Nacional informó el estado de transitabilidad de las principales rutas de la provincia. Si bien no hay cortes, recomiendan circular con cuidado en zonas afectadas por las lluvias recientes.

Este lunes, Vialidad Nacional comunicó el estado de las rutas en San Juan y confirmó que todas las trazas se encuentran habilitadas y transitables. Sin embargo, se pidió a los conductores extremar las medidas de precaución en aquellas zonas donde persisten badenes con acumulación de agua a causa de las condiciones climáticas de los últimos días.

Entre las rutas relevadas se encuentran:

  • Ruta Nacional 40 (San Juan – Mendoza / San Juan – Jáchal / Huaco – límite con La Rioja): transitable.

  • Ruta Nacional 153 (Departamento Sarmiento): transitable.

  • Ruta Nacional 014 (Avenida de Circunvalación): transitable.

  • Ruta Nacional 150 (Jáchal – Ischigualasto / Jáchal – Rodeo): transitable.

  • Ruta Nacional 149 (Calingasta): transitable con precaución en la zona de badenes.

  • Ruta Nacional 149 (Iglesia): transitable.

  • Ruta Nacional 20 (San Juan – San Luis, El Encón): transitable.

  • Ruta Nacional 141 (San Juan – Chepes): transitable.

Desde el organismo recordaron la importancia de conducir con velocidad moderada, respetar las señales viales y evitar maniobras riesgosas en sectores de badenes, principalmente en los departamentos cordilleranos.

