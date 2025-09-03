Incidentes en el acto de Milei: un peridista herido

Embed

Según relataron testigos en A24, lo que impactó con Cristian Mercatante, fue una botella cortada lo que provocó la preocupación y la atención de distintos colegas. Sin embargo, la agresión entre oficialistas y opositores había comenzado un rato antes con banderas a favor y en contra y ya había existido un intercambio de piedras luego de algunas provocaciones.

La escalada de violencia terminó minutos antes de que Milei suba al escenario a dar su discurso en el Club Atlético Villa Ángela, ubicado en el barrio Trujui del partido de Moreno con la agresión al movilero de Desayuno Americana, de America TV.

Afortunadamente, Mercatante, no mostró heridas graves y rápidamente fue trasladado a una ambulancia que estaba en el lugar en donde fue antecedido. Finalmente el acto de La Libertad Avanza terminó en calma pese a la agresión que recibió el periodista.

El fantasma de Lomas de Zamora y una nueva advertencia

La tensión aumentó luego de los hechos ocurridos en Lomas de Zamora, donde una caravana de campaña fue blanco de incidentes y el dispositivo de seguridad del presidente fue duramente cuestionado. A raíz de aquello, el foco principal del operativo en Moreno fue la seguridad, tanto del mandatario como de los asistentes al acto.

En este contexto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una advertencia contundente: “Lo hago responsable de cualquier acto de violencia en Moreno”, expresó en referencia directa a Javier Milei.