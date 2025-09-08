Elecciones en PBA: Fabián Martín habló de corrupción, inflación y "malos modos"

En diálogo con sanjuan8.com, Martín sostuvo que el oficialismo bonaerense volvió a imponerse en una elección clave, aunque remarcó que el escenario nacional refleja un “empate técnico” que debe ser interpretado como un nuevo triunfo del oficialismo en la provincia más grande del país.

Al ser consultado por las causas del resultado, Martín señaló: “Los malos modos, los hechos de corrupción se hicieron ver. No observaron empatía con los jubilados, con las universidades, con la discapacidad ni con el Garrahan. Eso afectó. En la parte económica hubo un logro con la inflación, pero el mal modo lo hizo retroceder, sumado a las internas dentro de su propio frente y los últimos hechos de coimas y corrupción”.