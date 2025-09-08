"
Elecciones en PBA: Fabián Martín habló de corrupción, inflación y "malos modos"

El vicegobernador y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, analizó en diálogo con sanjuan8.com los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y su impacto en el escenario nacional.

En la mañana de este lunes, el vicegobernador de San Juan y candidato a diputado nacional por el espacio orreguista, Fabián Martín, compartió su lectura sobre los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con sanjuan8.com, Martín sostuvo que el oficialismo bonaerense volvió a imponerse en una elección clave, aunque remarcó que el escenario nacional refleja un “empate técnico” que debe ser interpretado como un nuevo triunfo del oficialismo en la provincia más grande del país.

Al ser consultado por las causas del resultado, Martín señaló: “Los malos modos, los hechos de corrupción se hicieron ver. No observaron empatía con los jubilados, con las universidades, con la discapacidad ni con el Garrahan. Eso afectó. En la parte económica hubo un logro con la inflación, pero el mal modo lo hizo retroceder, sumado a las internas dentro de su propio frente y los últimos hechos de coimas y corrupción”.

En ese sentido, agregó que la falta de construcción de aliados también influyó en el desempeño electoral del oficialismo nacional: “Todo eso trae resultados. La elección de octubre es otra, es nacional, y habrá que ver qué medidas se toman y cómo reacciona la economía. Sin dudas el Gobierno tendrá que rever varias cosas”.

Finalmente, Martín analizó el papel del gobernador bonaerense: “Kicillof es el gobernador más grande de la Argentina y puede sin dudas perfilarse para el 2027. Con un segundo mandato y una victoria amplia, puede mostrarse como alternativa. Quedan dos años largos y habrá que ver cómo evoluciona”.

