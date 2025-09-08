La comunidad deportiva y educativa de San Juan se encuentra movilizada por la salud de Benjamín Videla, el arquero de hockey sobre patines de la UVT que permanece internado en el Hospital Guillermo Rawson tras protagonizar un grave accidente vial en la madrugada del domingo en Rivadavia.
Piden 20 dadores de sangre para el arquero de UVT internado tras un vuelco
El joven de 17 años permanece en terapia intensiva en el Hospital Guillermo Rawson. Fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en la cadera. Su familia y amigos convocan a la comunidad a colaborar con donaciones de sangre.