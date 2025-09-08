Piden 20 dadores de sangre para el arquero de UVT internado tras un vuelco

Benjamín, de 17 años, circulaba como acompañante en un Chevrolet Corsa cuando el conductor del vehículo, su amigo Gonzalo Ontiveros, también de 17, perdió el control en avenida Libertador a la altura de Marquesado. De acuerdo a los primeros datos, el auto habría intentado sobrepasar a otro rodado y terminó chocando de frente contra un vehículo que circulaba en sentido contrario.

BENJAMIN VIDELA

El impacto fue tan violento que personal médico debió trabajar intensamente para rescatar a los adolescentes. Ontiveros, quien conducía, se encuentra estable, mientras que Videla fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en la cadera y permanece en la unidad de terapia intensiva.