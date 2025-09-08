"
Piden 20 dadores de sangre para el arquero de UVT internado tras un vuelco

El joven de 17 años permanece en terapia intensiva en el Hospital Guillermo Rawson. Fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en la cadera. Su familia y amigos convocan a la comunidad a colaborar con donaciones de sangre.

La comunidad deportiva y educativa de San Juan se encuentra movilizada por la salud de Benjamín Videla, el arquero de hockey sobre patines de la UVT que permanece internado en el Hospital Guillermo Rawson tras protagonizar un grave accidente vial en la madrugada del domingo en Rivadavia.

Benjamín, de 17 años, circulaba como acompañante en un Chevrolet Corsa cuando el conductor del vehículo, su amigo Gonzalo Ontiveros, también de 17, perdió el control en avenida Libertador a la altura de Marquesado. De acuerdo a los primeros datos, el auto habría intentado sobrepasar a otro rodado y terminó chocando de frente contra un vehículo que circulaba en sentido contrario.

BENJAMIN VIDELA

El impacto fue tan violento que personal médico debió trabajar intensamente para rescatar a los adolescentes. Ontiveros, quien conducía, se encuentra estable, mientras que Videla fue intervenido quirúrgicamente por una fractura en la cadera y permanece en la unidad de terapia intensiva.

En las últimas horas, familiares y amigos hicieron un llamado urgente a la solidaridad: se necesitan al menos 20 dadores de sangre para colaborar con el tratamiento del joven. Quienes deseen ayudar pueden acercarse al Servicio de Hemoterapia del Hospital Rawson, de lunes a viernes de 7 a 10 horas.

En redes sociales, los mensajes de aliento y pedidos de oración se multiplican, reflejando la preocupación y el acompañamiento hacia Benjamín y su familia en este difícil momento.

