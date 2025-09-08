La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará este martes con casi todos los partidos a la misma hora. Sólo resta saber si Venezuela o Bolivia se quedarán con el lugar para disputar el Repechaje para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en EE.UU, México y Canadá.
Repechaje en juego: así será la última fecha de las Eliminatorias
