Repechaje en juego: así será la última fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas completarán este martes su calendario. Venezuela y Bolivia se disputarán un lugar en el Repechaje para llegar al Mundial 2026.

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará este martes con casi todos los partidos a la misma hora. Sólo resta saber si Venezuela o Bolivia se quedarán con el lugar para disputar el Repechaje para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en EE.UU, México y Canadá.

Argentina visitará, desde las 20, a Ecuador en el único juego que tiene un horario diferente. Ambos habían conseguido la clasificación con anticipación.

Los ojos de Sudamérica estarán centrados en los partidos de Venezuela y Bolivia. La Vinotinto, con 18 puntos, recibirá a Colombia y Bolivia, con 17 unidades, será local de Brasil.

Venezuela depende de sí mismo y con una victoria se asegura el Repechaje. Si empata quedará atada al resultado de Bolivia. Si pierde se da la misma situación porque la Vinotinto tiene una amplia diferencia de gol y sólo quedaría afuera con un triunfo boliviano.

Bolivia está obligada a ganarle a Brasil en la altura de El Alto (4090 msnm) y esperar que Venezuela no gane. Cualquier otra combinación lo dejará sin chances de llegar al Mundial.

Eliminatorias Sudamericanas - Fecha 18

Martes:

20:00; Ecuador – Argentina

20:30; Bolivia – Brasil

20:30; Venezuela – Colombia

20:30; Perú – Paraguay

20:30; Chile – Uruguay

Posiciones:

Posiciones Conmebol F17

