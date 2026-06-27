Milei recibe a Adorni en medio de fuertes presiones internas para definir su salida

En todos los sectores del Gobierno aseguran que Adorni llegará a la reunión con la decisión de presentar la renuncia. En su entorno, sin embargo, todavía creen que puede sobrevivir el fin de semana en el cargo si Milei decide sostenerlo una vez más. “Depende de Milei y de una charla con él”, expresan cerca del jefe de Gabinete.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo ya trabajaron en un nuevo organigrama que contempla la salida de Adorni. La propuesta que la presidenta de La Libertad Avanza le llevará al jefe de Estado incluye la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y el desembarco de Ignacio Devitt en Interior, en reemplazo del actual ministro político.