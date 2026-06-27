Javier Milei recibirá este sábado a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en medio de fuertes presiones internas para definir la salida del jefe de Gabinete. Según fuentes oficiales, el encuentro será poco antes de las 9, después de que el Presidente llegue de España, y aparece como la instancia decisiva para resolver la continuidad del ministro coordinador.
Milei recibe a Adorni en medio de fuertes presiones internas para definir su salida
El Presidente regresó de su gira por España y se reunirá a partir de las 9 con el jefe de Gabinete.