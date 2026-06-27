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Milei recibe a Adorni en medio de fuertes presiones internas para definir su salida

El Presidente regresó de su gira por España y se reunirá a partir de las 9 con el jefe de Gabinete.

Javier Milei recibirá este sábado a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos en medio de fuertes presiones internas para definir la salida del jefe de Gabinete. Según fuentes oficiales, el encuentro será poco antes de las 9, después de que el Presidente llegue de España, y aparece como la instancia decisiva para resolver la continuidad del ministro coordinador.

En todos los sectores del Gobierno aseguran que Adorni llegará a la reunión con la decisión de presentar la renuncia. En su entorno, sin embargo, todavía creen que puede sobrevivir el fin de semana en el cargo si Milei decide sostenerlo una vez más. “Depende de Milei y de una charla con él”, expresan cerca del jefe de Gabinete.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo ya trabajaron en un nuevo organigrama que contempla la salida de Adorni. La propuesta que la presidenta de La Libertad Avanza le llevará al jefe de Estado incluye la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y el desembarco de Ignacio Devitt en Interior, en reemplazo del actual ministro político.

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Según pudo saber un medio nacional, la opción más fuerte es reformar la estructura del Ministerio del Interior para que quede como una vicejefatura anexada a la Jefatura de Gabinete. Sería un esquema similar al que funcionó con Guillermo Francos y Lisandro Catalán antes de que Interior recuperara rango ministerial. La idea es que Santilli concentre la coordinación política y que Devitt quede a cargo de la interlocución operativa con gobernadores, bloques aliados y el Congreso.

Las definiciones se tomaron el viernes por la tarde en una cumbre en Balcarce 50 entre Karina Milei, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Santilli. En el Gobierno remarcan que el actual ministro del Interior no fue convocado por el momento a Olivos, aunque en distintos despachos dan por hecho que será el principal nombre sobre la mesa cuando Milei termine de conversar con Adorni.

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