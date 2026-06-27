La furia de Bielsa tras la eliminación de Uruguay: "Dale de una vez"

Mi viejo enseñándome a manejar pic.twitter.com/HZcIRYuTQX — Fabipa (@fabipa90) June 27, 2026

Además, sobre el sorprendente cambio que terminó con la salida del arquero Fernando Muslera en el entretiempo, Bielsa afirmó que el cambio fue pedido por el guardameta y que él simplemente cumplió con su deseo.

Marcelo Bielsa se reconoció culpable luego de una increíble eliminación del seleccionado uruguayo en el grupo H del Mundial 2026 y afirmó que su salida de la Copa del Mundo es “difícil de articular”, aunque recalcó en más de una ocasión que cree que sus dirigidos debieron haber obtenido siete puntos y apenas sumaron dos, en un comentario que “describe el resultado” de su gestión.

Sobre sus futbolistas, el DT argentino afirmó que se trata de un “grupo de jugadores calificados” a los cuales no pudo fortalecer “más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación”.

Aunque fue autocrítico al mencionarse como el responsable de la rápida eliminación, el director técnico de 70 años criticó que “nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea” y que “las preguntas no persiguen respuestas sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción”, para luego excusarse: “si quieren explicaciones les reitero que de siete puntos que merecimos ganar obtuvimos dos”.

Haciendo un análisis del breve paso uruguayo por la Copa del Mundo, el campeón olímpico con la Selección argentina en Atenas 2004 remarcó que sus jugadores no lograron “un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol creadas y las conseguidas” y también cuestionó “la influencia de los rivales en los goles recibidos”, al catalogar a los mismos de “evitables”, aunque “los errores son propios del fútbol”.

Luego de afirmar que no le deja “nada” al fútbol uruguayo, al cuestionar que el cuarto puesto obtenido en la eliminatoria sudamericana no tuvo valor y la medalla de bronce en la Copa América 2024 tampoco, el entrenador calificó de “legítimo” que se le adjudique “toda la decepción de los hinchas del fútbol uruguayo”, algo que acepta “porque es lo que corresponde”.

Además, Bielsa no responsabilizó a la actitud, el trabajo físico ni el táctico de la derrota en el tercer partido, por la mínima ante España, afirmó que deberían “haberlo empatado” y aseguró que la sustitución del volante Federico Valverde, del Real Madrid, se dio porque pretendía “darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresa y el que sale”.

Por último, tras la segunda eliminación en fase de grupos de un Mundial de su carrera, había caído en la misma instancia con Argentina en Corea-Japón 2002, el DT afirmó que la convocatoria de Muslera fue una decisión “muy pensada tras las evaluaciones necesarias”, valoró que el arquero “venía de un año magnífico”, aunque reconoció que su Copa del Mundo no fue aprobada y que fue el propio arquero quien pidió ser sustituido tras la primera mitad, al haber cometido un grave error en el único gol del partido.