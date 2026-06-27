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Volcó un auto en Caucete: cinco ocupantes fueron rescatados y hospitalizados

El siniestro ocurrió sobre calle Zapata, entre calle 8 y Ruta 155. Bomberos debieron rescatar a los ocupantes del vehículo, que volcó sin la participación de otros rodados.

Un violento siniestro vial se registró en el departamento Caucete y dejó como saldo cinco personas heridas, que debieron ser rescatadas por Bomberos luego de quedar atrapadas dentro del vehículo en el que viajaban.

El hecho ocurrió sobre calle Zapata, entre calle 8 y Ruta 155. Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol gris volcó sin que participaran otros vehículos.

De acuerdo con la información judicial, el accidente fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre un automóvil volcado. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron el vehículo dado vuelta con sus cinco ocupantes atrapados en el habitáculo, mientras vecinos se acercaban para colaborar y observar la escena.

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Ante la complejidad del rescate, intervino una dotación de Bomberos del Cuartel Central, cuyos efectivos trabajaron para liberar a las víctimas de entre los hierros del automóvil.

El vehículo era conducido por Kevin Alfredo Videla Funes, de 27 años, domiciliado en el barrio Felipe Cobas. Lo acompañaban Mauricio Calleja (34), de La Puntilla; Analia Castro (25), del departamento San Martín; Marcos Angulo, del barrio Las Moritas; y Cintia Riveros (22), domiciliada en Caucete.

Una vez rescatados, los cinco ocupantes recibieron asistencia médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Para el operativo sanitario fue necesaria la intervención de cinco ambulancias del servicio de emergencias 107.

En tanto, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para establecer qué provocó el despiste y posterior vuelco del automóvil.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera.

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