Volcó un auto en Caucete: cinco ocupantes fueron rescatados y hospitalizados

Ante la complejidad del rescate, intervino una dotación de Bomberos del Cuartel Central, cuyos efectivos trabajaron para liberar a las víctimas de entre los hierros del automóvil.

El vehículo era conducido por Kevin Alfredo Videla Funes, de 27 años, domiciliado en el barrio Felipe Cobas. Lo acompañaban Mauricio Calleja (34), de La Puntilla; Analia Castro (25), del departamento San Martín; Marcos Angulo, del barrio Las Moritas; y Cintia Riveros (22), domiciliada en Caucete.

Una vez rescatados, los cinco ocupantes recibieron asistencia médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Para el operativo sanitario fue necesaria la intervención de cinco ambulancias del servicio de emergencias 107.

En tanto, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para establecer qué provocó el despiste y posterior vuelco del automóvil.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera.