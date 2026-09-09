El budín con corazón de dulce de leche es una de esas recetas que sorprenden al cortar la primera porción. Por fuera queda dorado y esponjoso, mientras que en el centro guarda un relleno cremoso de dulce de leche que lo convierte en una merienda irresistible. ¡Manos a la obra!
San Juan 8 > A un click > budín
Dale un giro a tu budín: receta para que lo rellenes con dulce de leche
Sorprende a todos con un budín dorado y esponjoso por fuera, y un corazón de dulce de leche que lo hace una merienda única.