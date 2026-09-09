Dale un giro a tu budín: receta para que lo rellenes con dulce de leche

En la cocina hay un secreto para que el dulce de leche quede en el centro del budín y no se hunda: mezclarlo con un poquito de harina y colocarlo sobre una primera capa de masa antes de cubrirlo por completo. Así se mantiene como un delicioso corazón.

Ingredientes

2 huevos

150 gr de azúcar

100 ml de aceite

120 ml de leche

250 gr de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

300 gr de dulce de leche repostero

1 cucharada de harina

1 pizca de sal

Azúcar impalpable (para decorar)

Pasos