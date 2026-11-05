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Orrego y Miodowsky inauguraron la pavimentación del barrio Profesional en Rivadavia

La inauguración de esta obra responde a una demanda de los vecinos y forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios en los distintos sectores del departamento.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezaron la inauguración de las obras de pavimentación del barrio Profesional, una intervención que permitirá mejorar la circulación, la seguridad vial y las condiciones de vida de las familias que residen en la zona.

Los trabajos fueron ejecutados por la Municipalidad de Rivadavia mediante fondos del FODERE, aportados por el Gobierno provincial y destinados por la gestión municipal a concretar esta mejora en la infraestructura urbana del departamento.

La obra representa un avance significativo para los vecinos, ya que el barrio no contaba anteriormente con calles pavimentadas. A partir de esta intervención, se busca garantizar una mejor transitabilidad para vehículos y peatones, brindar mayor comodidad y seguridad y reducir la presencia de polvo en el ambiente.

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Además, el pavimento facilitará el acceso a las viviendas, especialmente durante los días de lluvia, cuando las condiciones de las calles suelen dificultar la circulación.

La inauguración de esta obra responde a una demanda de los vecinos y forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios en los distintos sectores del departamento.

Desde la Municipalidad de Rivadavia destacaron la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial para concretar proyectos que respondan a las necesidades de cada comunidad y permitan avanzar en la transformación de los barrios, con más infraestructura y mejores oportunidades para sus habitantes.

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