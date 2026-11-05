Orrego y Miodowsky inauguraron la pavimentación del barrio Profesional en Rivadavia

Además, el pavimento facilitará el acceso a las viviendas, especialmente durante los días de lluvia, cuando las condiciones de las calles suelen dificultar la circulación.

La inauguración de esta obra responde a una demanda de los vecinos y forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios en los distintos sectores del departamento.

Desde la Municipalidad de Rivadavia destacaron la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial para concretar proyectos que respondan a las necesidades de cada comunidad y permitan avanzar en la transformación de los barrios, con más infraestructura y mejores oportunidades para sus habitantes.