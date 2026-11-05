El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezaron la inauguración de las obras de pavimentación del barrio Profesional, una intervención que permitirá mejorar la circulación, la seguridad vial y las condiciones de vida de las familias que residen en la zona.
Orrego y Miodowsky inauguraron la pavimentación del barrio Profesional en Rivadavia
La inauguración de esta obra responde a una demanda de los vecinos y forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios en los distintos sectores del departamento.