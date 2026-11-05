Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

“Termina un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no veo sólo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo inmigrantes que, durante noventa minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca. Veo a millones de portugueses a quienes nunca conocí personalmente, pero que formaron parte de mi vida.

“Porque, al fin y al cabo, el fútbol es mucho más que un juego. El fútbol son las personas. A lo largo de toda mi trayectoria en la selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo.

“Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que todavía hoy me cuesta recordar. También fallé, también sufrí; hubo momentos en los que no fui capaz de dar a los portugueses aquello que tanto deseaban. Pero nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal.

“A lo largo de estos años, aprendí cosas muy sencillas. Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos, los récords terminan siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca logra borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez los hice felices, si alguna vez un gol mío los llevó a abrazar a alguien, a olvidar una preocupación o sentir orgullo por nuestro país, todo valió la pena. Porque ser portugués también es eso. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos”.

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Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal: los números de una carrera histórica

Cristiano construyó una trayectoria sin precedentes con la camiseta de Portugal. Desde su debut, el 19 de agosto de 2003, disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, registros que lo ubican entre los futbolistas más destacados de la historia del seleccionado.

El delantero tenía apenas 18 años cuando debutó bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari. Durante los siguientes 23 años fue una de las principales figuras del equipo y se convirtió en el máximo goleador de su historia.

En total, acumuló 18.604 minutos en cancha, con 45 asistencias y 32 tarjetas amarillas. Además, recibió una tarjeta roja en toda su trayectoria internacional, según los datos del registro estadístico.

Sus números por competencia