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Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

En un emotivo mensaje el delantero anunció su retiro del seleccionado de su país. Ronaldo vistió durante 23 años la camiseta 7.

Cristiano Ronaldo le puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. A los 41 años, el delantero anunció su retiro de la selección de Portugal y se despidió del equipo nacional con un mensaje cargado de emoción, en el que recordó todo lo que significó representar a su país durante más de dos décadas.

La decisión llegó después de un período de reflexión, tras la última ventana de selecciones. El propio futbolista fue el encargado de comunicar la noticia a través de sus redes sociales, donde dejó en claro que llegó el momento de darle paso a las nuevas generaciones.

La emotiva despedida de Cristiano Ronaldo de Portugal: “Llegó el momento de entregar la camiseta al futuro”

“A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón.

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“Termina un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no veo sólo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo inmigrantes que, durante noventa minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca. Veo a millones de portugueses a quienes nunca conocí personalmente, pero que formaron parte de mi vida.

“Porque, al fin y al cabo, el fútbol es mucho más que un juego. El fútbol son las personas. A lo largo de toda mi trayectoria en la selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo.

“Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que todavía hoy me cuesta recordar. También fallé, también sufrí; hubo momentos en los que no fui capaz de dar a los portugueses aquello que tanto deseaban. Pero nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal.

“A lo largo de estos años, aprendí cosas muy sencillas. Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos, los récords terminan siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca logra borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez los hice felices, si alguna vez un gol mío los llevó a abrazar a alguien, a olvidar una preocupación o sentir orgullo por nuestro país, todo valió la pena. Porque ser portugués también es eso. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos”.

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Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal: los números de una carrera histórica

Cristiano construyó una trayectoria sin precedentes con la camiseta de Portugal. Desde su debut, el 19 de agosto de 2003, disputó 234 partidos y convirtió 146 goles, registros que lo ubican entre los futbolistas más destacados de la historia del seleccionado.

El delantero tenía apenas 18 años cuando debutó bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari. Durante los siguientes 23 años fue una de las principales figuras del equipo y se convirtió en el máximo goleador de su historia.

En total, acumuló 18.604 minutos en cancha, con 45 asistencias y 32 tarjetas amarillas. Además, recibió una tarjeta roja en toda su trayectoria internacional, según los datos del registro estadístico.

Sus números por competencia

  • Partidos amistosos: 56 encuentros y 22 goles.
  • Eliminatorias para el Mundial: 48 partidos y 37 goles.
  • Clasificación para la Eurocopa: 42 partidos y 39 goles.
  • Eurocopa: 30 partidos y 14 goles.
  • Copa del Mundo: 27 partidos y 11 goles.
  • UEFA Nations League: 15 partidos y 9 goles.
  • Fase final de la Nations League: 6 partidos y 6 goles.
  • Playoffs para el Mundial: 4 partidos y 4 goles.
  • Copa Confederaciones: 4 partidos y 2 goles.
  • Playoffs para la Eurocopa: 2 partidos y 2 goles.

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