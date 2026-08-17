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Habilitaron el Paso Cristo Redentor, pero aún hay restricciones para autos

Tras la mejora en las condiciones meteorológicas, el paso internacional reabre a partir de este martes 18 de agosto. Sin embargo, la circulación será únicamente para transportes de carga y en sentidos alternados según el día.

El Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmó la reanudación del tránsito internacional a partir del martes 18 de agosto. La medida fue resuelta tras una reunión entre las coordinaciones de Argentina y Chile, luego de que las vialidades de ambos países constataran condiciones meteorológicas favorables y garantizaran la transitabilidad segura en la alta montaña.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que la reapertura operará de forma restringida y esquematizada por días para darle prioridad absoluta al Transporte de Cargas Terrestre. En ese marco, se estableció que desde el martes 18 hasta el jueves 20 de agosto el tránsito estará habilitado exclusivamente en sentido Argentina hacia Chile, en el horario de 9:00 a 21:00 (hora argentina) hasta Guardia Vieja, tramo tras el cual se retoma la doble circulación habitual. Tendrán prioridad de paso los camiones que ya se encuentran documentados en la playa del ACI Uspallata.

Por su parte, los días viernes 21 y sábado 22 de agosto el flujo se invertirá: se permitirá únicamente el paso de camiones desde Chile hacia Argentina, también en la franja horaria de 9:00 a 21:00 hasta la localidad de Uspallata.

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Por razones de seguridad vial y para evitar colapsos en la ruta, se determinó suspender temporalmente el turismo interno desde Uspallata hacia la alta montaña. Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras aclararon que la habilitación para vehículos particulares y colectivos de pasajeros será comunicada oportunamente una vez que se logre normalizar la circulación del transporte pesado.

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