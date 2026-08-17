Habilitaron el Paso Cristo Redentor, pero aún hay restricciones para autos

Sin embargo, las autoridades remarcaron que la reapertura operará de forma restringida y esquematizada por días para darle prioridad absoluta al Transporte de Cargas Terrestre. En ese marco, se estableció que desde el martes 18 hasta el jueves 20 de agosto el tránsito estará habilitado exclusivamente en sentido Argentina hacia Chile, en el horario de 9:00 a 21:00 (hora argentina) hasta Guardia Vieja, tramo tras el cual se retoma la doble circulación habitual. Tendrán prioridad de paso los camiones que ya se encuentran documentados en la playa del ACI Uspallata.

Por su parte, los días viernes 21 y sábado 22 de agosto el flujo se invertirá: se permitirá únicamente el paso de camiones desde Chile hacia Argentina, también en la franja horaria de 9:00 a 21:00 hasta la localidad de Uspallata.