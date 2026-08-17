El Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmó la reanudación del tránsito internacional a partir del martes 18 de agosto. La medida fue resuelta tras una reunión entre las coordinaciones de Argentina y Chile, luego de que las vialidades de ambos países constataran condiciones meteorológicas favorables y garantizaran la transitabilidad segura en la alta montaña.
Habilitaron el Paso Cristo Redentor, pero aún hay restricciones para autos
Tras la mejora en las condiciones meteorológicas, el paso internacional reabre a partir de este martes 18 de agosto. Sin embargo, la circulación será únicamente para transportes de carga y en sentidos alternados según el día.