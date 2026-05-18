Cayó "El Culín": amenazó a la Policía y le secuestraron herramientas

Efectivos de la Subcomisaría Castro detuvieron en las últimas horas a un hombre de 27 años, identificado como Zalazar y conocido bajo el alias de “El Culín”. El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones del lateral de Ruta 40 y Ruta 295, en la zona de Villa La Costa, en el distrito de Carpintería, Pocito.
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El joven de 27 años era buscado por un hurto previo. Al ser interceptado en un descampado de Carpintería, tenía municiones de varios calibres y elementos de dudosa procedencia.