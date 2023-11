Mendoza: suspenden las clases y un partido por el viento Zonda

El partido entre Independiente Rivadavia y River fue suspendido

El partido que debían jugar Independiente Rivadavia y River Plate, este viernes desde las 21 en el estadio Malvinas Argentinas, denominado Desafío de Campeones, fue suspendido por el fuerte viento Zonda que está pronosticado en Mendoza con características de severo.

El alerta naranja de viento Zonda en el llano, con fuertes ráfagas, trajo como consecuencia la decisión de suspender el encuentro entre la Lepra y el Millonario.

Además, por las elecciones del domingo fue imposible reprogramarlo para el sábado 18.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGustavoYarroch%2Fstatus%2F1725235988916478088%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1725235988916478088%7Ctwgr%5E16e40a021e3b497e90723293931469d93435cdad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fel-partido-independiente-rivadavia-y-river-fue-suspendido-el-viento-zonda-n1249007&partner=&hide_thread=false Ante la alerta por el viento Zonda, acaba de suspenderse el amistoso que River iba a jugar mañana en Mendoza ante Independiente Rivadavia. El plantel regresa hoy mismo a Buenos Aires. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) November 16, 2023

Ante el alerta meteorológico y la consecuente recomendación de Defensa Civil de suspender todo tipo de actividades al aire libre, se había puesto en duda la realización del encuentro y finalmente se confirmó esta tarde.

Según el doctor en meteorología Federico Norte, las complicaciones mayores por el viento Zonda llegarán en la tarde noche el viernes, ya que en algunas áreas se anticipan ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora.

"No había manera de jugar. Esperamos todo lo que se podía esperar, pero el pronóstico no es nada bueno, así que no vale la pena arriesgar a la gente por un partido de fútbol cuando hay otras prioridades. Ojalá no haya daños, pero no había forma. Los peores momentos del zonda van a ser justamente a la tarde", explicó Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza.

Luego, un comunicado oficial del Gobierno de Mendoza agregó que "por recomendación de Defensa Civil de la Provincia se decidió suspender el partido amistoso entre River e Independiente Rivadavia" y el responsable del área de Deportes aclaró que “la competencia será reprogramada” y que se informará oportunamente la nueva fecha.

River ya estaba en Mendoza

River Plate llegó a Mendoza este jueves tras empatar 2 a 2 en Chile ante Colo Colo, se alojó en el hotel Cóndor de Los Andes y tenía previsto entrenarse en el estadio del Deportivo Maipú.

Ante la suspensión, el club de Núñez anunció: "Debido al pronóstico de viento Zonda en Mendoza y con el fin de preservar la seguridad de todos los protagonistas e hinchas, las autoridades a cargo decidieron la suspensión del amistoso previsto para este viernes frente a Independiente Rivadavia. El plantel profesional regresará a Buenos Aires este jueves por la noche#".

Independiente Rivadavia iba a jugar este partido para celebrar su ascenso a la Primera División, tras ganar el torneo de la Primera Nacional y además iba a ser la despedida del entrenador Alfredo Berti, quien este jueves anunció que dejaba el cargo.