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Condenaron a un hombre a más de 3 años por tenencia de arma de guerra

La Justicia condenó a Lorenzo Fabián Arrieta a 3 años y 7 meses de prisión efectiva por tenencia de arma de guerra de uso civil condicional.

La Justicia condenó a Lorenzo Fabián Arrieta a 3 años y 7 meses de prisión efectiva por tenencia de arma de guerra de uso civil condicional.

El hecho ocurrió el pasado 27 de abril de 2026, alrededor de las 08:35 horas, cuando personal de la Brigada de Investigaciones, junto a veedores judiciales designados por la autoridad competente, ejecutó órdenes de allanamientos simultáneos dispuestas por el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Barrio Nuevo Cuyo y en Lote 2541, ambos en Rivadavia.Durante la requisa en la vivienda de Arrieta, los efectivos encontraron en su habitación, debajo de un colchón, una pistola de color negro, dos miras telescópicas, dos cartuchos calibre 7,62, dos cartuchos 9 milímetros y un cartucho calibre .22. Ante el hallazgo, se procedió inmediatamente a su aprehensión.

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En simultáneo, en el domicilio de Leandro Esteban Ortiz, los investigadores hallaron una pistola marca Bersa oculta dentro de una caja de madera ubicada debajo de un colchón, procediendo también a la detención del ocupante del inmueble.

En ambos procedimientos intervino personal de la División Criminalística junto al perito balístico, quienes realizaron el levantamiento de las armas secuestradas, asegurando los elementos mediante el correspondiente precinto y cadena de custodia.

Como resultado del proceso judicial, Lorenzo Fabián Arrieta fue condenado a la pena de 3 años y 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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