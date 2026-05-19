Condenaron a un hombre a más de 3 años por tenencia de arma de guerra

El hecho ocurrió el pasado 27 de abril de 2026, alrededor de las 08:35 horas, cuando personal de la Brigada de Investigaciones, junto a veedores judiciales designados por la autoridad competente, ejecutó órdenes de allanamientos simultáneos dispuestas por el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Barrio Nuevo Cuyo y en Lote 2541, ambos en Rivadavia.Durante la requisa en la vivienda de Arrieta, los efectivos encontraron en su habitación, debajo de un colchón, una pistola de color negro, dos miras telescópicas, dos cartuchos calibre 7,62, dos cartuchos 9 milímetros y un cartucho calibre .22. Ante el hallazgo, se procedió inmediatamente a su aprehensión.