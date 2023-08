Ley de Alquileres: Diputados aprobó el dictamen y pasa al Senado

El dictamen de la mayoría, propuesto por los legisladores referenciados por Unión por la Patria, fue rechazado con 109 votos afirmativos y 131 negativos. Posteriormente, se votó el dictamen de minoría, iniciativa de autoría de Juntos por el Cambio, que fue aprobado por 125 a favor y 112 en contra.

La coalición opositora consiguió que avance su propuesta con los votos de sus diputados junto al apoyo de los legisladores de Córdoba Federal, Identidad Bonaerense, el interbloque Provincias Unidas y el bloque SER. El Frente de Todos, el Frente de izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra.

Para facilitar los votos, Graciela Camaño, del Interbloque Federal, y Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, negociaron introducir una modificación al intervalo de actualización de precios. Este ahora deberá ser "por intervalos no inferiores a 4 meses”.

Ley de alquileres: qué dice el proyecto aprobado

La ley de Alquileres aprobada fue impulsado por distintos partidos que conforman Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Evolución Radical, Coalición Cívica y otros aliados). Las principales modificaciones que propone son:

Duración : el plazo mínimo de duración de los contratos es de 2 años , volviendo al esquema anterior a la actual ley.

: el plazo mínimo de duración de los contratos es de , volviendo al esquema anterior a la actual ley. Aumentos de alquileres : se establece el mecanismo de " acuerdo entre las partes " para revisar los incrementos de los precios de alquileres "por intervalos de entre cuatro (4) y doce (12) meses " y "pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices".

: se establece el mecanismo de " " para revisar los incrementos de los precios de alquileres "por " y "pudiendo aplicar a tales efectos el elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una de dichos índices". Ingreso : no podrá exigirse al inquilino el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

: no podrá exigirse al el ni depósitos de garantía superiores a un mes. Reparaciones : el propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes .

: el propietario deberá hacerse cargo de las en no más de 24 horas desde la notificación del y en no más de 10 días corridos en caso de . Cancelación de contrato: el contrato puede ser resuelto antes de que expire su plazo por parte del inquilino, pero no antes de los primeros seis meses de contrato. Si la notificación se realiza con al menos tres meses de anticipación, no corresponde pago de ninguna suma.

Ley de alquileres: qué dijeron los diputados en la sesión

El conjunto de bloques opositores consiguió quórum reglamentario en la Cámara de Diputados, para debatir una reforma de la ley de alquileres, con el fin de reducir el plazo de los contratos y los plazos para actualizar esos acuerdos entre inquilinos y propietarios.

"Se habla mucho de casta y debemos discutir sobre la ley de alquileres y darle una solución a la gente", dijo la diputada Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense. "Casta es no dar quórum y dejar las cosas para el final, para no debatirlas", agregó Cecilia Moreau, la presidenta de la Cámara de Diputados.

En principio, JxC emitió el pedido de sesión especial a través del diputado Mario Negri. Sin embargo, hubo especial atención en la actitud del resto de los bloques opositores, necesarios para llegar al número ideal de 129 y lograr el quórum, algo que finalmente se concretó.

Germán Martínez, jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, defendió la postura de Unión por la Patria que busca mantener los contratos de tres años y las actualizaciones anuales. “Hay que alejarse de las posiciones electoralistas. Lo que nosotros impulsamos podrá no ser la solución total pero sin dudas es muy positiva para ampliar el stock de viviendas”, señaló.

Y agregó: “Hoy después de un resultado electoral vuelven a tironear la bandera de la derogación de la ley. Hay que alejarse de las posiciones electoralistas”.

Por su parte, Carolina Píparo (La Libertada Avanza) calificó que el debate "siempre fue un show. Lo sabían cuando en la última sesión llamaron y convocaron a un show, siempre Juntos supo que no estaba la posibilidad de derogar y no tienen ni los acuerdos internos". "Esta ley no funcionó porque el Estado se metió a donde nadie lo llamó. Eso es lo primero que tenemos que asumir como diputados", analizó.

En contrapartida, la diputada deL Frente de Izquierda, Myriam Bregman entendió que "el lobby inmobiliario están haciendo mucho esfuerzo". Si bien manifestó que su bloque acompañaría el dictamen de la mayoría, aclaró que presentaría reformas para no "seguir dándole incentivos a los grandes empresarios no va a solucionar el problema". Asimismo, propuso "impuestos progresivos a la vivienda ociosa de más de 100 metros cuadrados o dos viviendas".

Alquileres temporarios: negativa en Diputados al proyecto

En los pedidos de apartamiento del tema del día en la sesión especial, se pidió sumar el debate al proyecto de la diputada Paula Penacca, que tiene por objeto regular la actividad de alquileres temporarios o turísticos, surgido de las aplicaciones y sitios web de renta de viviendas para el turismo en dólares.

El proyecto que finalmente no será tenido en cuenta tras la votación, cuenta con 11 artículos y entiende por alquiler temporario aquellos que tengan por objeto la locación de inmuebles o habitaciones que se arrienden con fines turísticos, de descanso o cualquier otro fin, por un plazo de hasta tres meses.

En cuanto a las plataformas digitales de alquiler temporario, son aquellas a través de las cuales se comercialice, promocione, publicite, oferte o intermedie, por medios informáticos, ya sea a título gratuito y/u oneroso, alquileres temporarios respecto de las unidades habilitaciones situadas en todo el territorio nacional.

Asumieron dos diputados nacionales en la previa de la sesión especial

Los dirigentes del oficialismo, Carlos Daniel Cantero, del Frente de Todos de Jujuy, y del PRO, Oscar Agost Carreño, asumieron este miércoles como diputados nacionales, en reemplazo del fallecido Daniel Ferreyra y de Gustavo Santos, quien lleva varios meses viviendo en España, donde ocupa un cargo en una organización de turismo internacional.

Los diputados prestaron juramento este mediodía en el marco de la sesión especial convocada por la oposición para debatir la reforma a la ley de alquileres. De esta manera, Cantero completará hasta fin de año el mandato del oficialista Ferreyra, quien falleció el pasado 6 de agosto, a los 81 años. En tanto, Agost Carreño, presidente del PRO de Córdoba, asumirá en reemplazo de Santos, exministro de Turismo durante la gestión de Cambiemos, que tenía mandato hasta 2025.

Ley de Alquileres: después del rechazo a la derogación, JxC busca aprobar su proyecto de reforma

Las dos iniciativas incluidas para la derogación, incluidas en la nómina de 12 proyectos, no alcanzaron los dos tercios necesarios para su aprobación y fueron rechazadas por la mayoría de Diputados representada en el oficialismo y los sectores de la izquierda. La derogación fue planteada por un sector de Juntos por el Cambio debido al contexto económico e inflacionario que golpea a los precios.

Ahora, la coalición opositora espera aprobar su proyecto de reforma de la normativa, el cual se basa en reducir el plazo mínimo de contrato a dos años (actualmente es de tres años); establecer una actualización de precios entre 3 y 12 meses con mecanismo a definirse entre las dos partes; y evitar el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

La propuesta del bloque oficialista para tratar la ley, en tanto, se basa en sumar incentivos para mejorar la oferta en vez de eliminar derechos de los inquilinos afectados por el contexto socioeconómico.