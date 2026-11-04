Un importante robo se perpetró en el predio donde se construye una escuela sobre calle Enfermera Medina, entre Calle 4 y Antonio Torres, en el departamento 25 de Mayo. Delincuentes aprovecharon la inactividad del fin de semana para ingresar al lugar y sustraer una gran cantidad de herramientas y materiales de construcción valuados en una suma millonaria.
Saquearon el depósito de una escuela en construcción en 25 de Mayo
Delincuentes violentaron los candados de los depósitos durante el fin de semana. Se llevaron cables, ruedas de andamios y equipamiento de la empresa a cargo de la obra.