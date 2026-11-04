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Saquearon el depósito de una escuela en construcción en 25 de Mayo

Delincuentes violentaron los candados de los depósitos durante el fin de semana. Se llevaron cables, ruedas de andamios y equipamiento de la empresa a cargo de la obra.

Un importante robo se perpetró en el predio donde se construye una escuela sobre calle Enfermera Medina, entre Calle 4 y Antonio Torres, en el departamento 25 de Mayo. Delincuentes aprovecharon la inactividad del fin de semana para ingresar al lugar y sustraer una gran cantidad de herramientas y materiales de construcción valuados en una suma millonaria.

El hecho fue descubierto por los obreros de la firma Terusi Construcciones el pasado lunes a primera hora, al retomar la actividad laboral. Al arribar al predio, advirtieron que los candados de los depósitos habían sido violentados y que faltaba una considerable cantidad de insumos clave para la obra.

Entre lo sustraído figuran 22 rollos de cable unipolar de 100 metros cada uno, 100 metros de cable protodur, siete alargues, 16 ruedas para andamios, tres válvulas de esclusa, una caja de electrodos de 20 kilos, tomacorrientes, caños de PVC y hasta una cámara de seguridad del recinto.

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La denuncia fue radicada en la Comisaría 10ª. En la causa intervienen la Brigada de Investigación Este y la UFI Delitos contra la Propiedad, cuyos efectivos trabajan en la recolección de pruebas para dar con los autores del hecho y recuperar el botín robado. Por el momento no se registran personas detenidas.

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