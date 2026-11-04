Saquearon el depósito de una escuela en construcción en 25 de Mayo

El hecho fue descubierto por los obreros de la firma Terusi Construcciones el pasado lunes a primera hora, al retomar la actividad laboral. Al arribar al predio, advirtieron que los candados de los depósitos habían sido violentados y que faltaba una considerable cantidad de insumos clave para la obra.

Entre lo sustraído figuran 22 rollos de cable unipolar de 100 metros cada uno, 100 metros de cable protodur, siete alargues, 16 ruedas para andamios, tres válvulas de esclusa, una caja de electrodos de 20 kilos, tomacorrientes, caños de PVC y hasta una cámara de seguridad del recinto.