Larreta; Bullrich junto a Mauricio y Jorge Macri en una foto de unidad

"Fue un lindo momento estar con ellos tres. Mauricio Macri, el fundador, y los dos precandidatos", agregó.

El prrcandidato a jefe de Gobierno porteño resaltó que la foto que tomaron "es parte del mensaje" que quiere dar el PRO y que "hay un camino" que iniciaron hace 16 años, el cual desean "continuar" luego de las PASO del 13 de agosto, en las que enfrentará al senador Martín Lousteau, que representa a la Unión Cívica Radical (UCR).

"Vengo a cuidar todo lo que hemos logrado. También con las ganas y el entusiasmo de mejorar lo que haya que mejorar y entender el momento, el contexto. Las realidades cambian y la gestión se tiene que volver a desafiar", indicó.

Por su parte, Larreta subrayó que la "transformación tiene que continuar" en la ciudad de Buenos Aires y resaltó que Jorge Macri "tiene el equipo, la visión y la experiencia de gestión para poder hacerlo".

"Desde el PRO, venimos transformando la Ciudad como nunca antes. Mauricio sentó las bases. Pensó una ciudad moderna, a largo plazo, que no se inundara, que tuviera transporte accesible para todos, con el primer Metrobús y las primeras bicisendas, entre muchas otras grandes iniciativas", detalló luego del encuentro.

Bullrich coincidió en que para el partido amarillo el distrito porteño es donde Mauricio Macri comenzó "la transformación" y remarcó que su primo Jorge es quien continuará ese legado.

"Apostamos a que nuestro candidato, Jorge Macri, mantenga y profundice el trabajo que se viene realizando", señaló.

Por su lado, Mauricio Macri planteó que el exintendente de Vicente López "está preparado" para liderar "la nueva ola de transformaciones que necesitan los vecinos" de la ciudad de Buenos Aires.

"No tengo dudas de que será la versión 3.0 de lo que hicimos hasta ahora. Con él y todo el equipo, la Ciudad va a seguir mejorando", sostuvo.

En su cuenta de Twitter, el expresidente planteó que su primo hermano "es la persona indicada para interpretar esta etapa" porque "tiene la experiencia, la voluntad, la valentía y la determinación que requiere la época".

Como parte de la tregua dentro de JxC también figura el acuerdo de que tanto Bullrich como Larreta esperen juntos en un mismo búnker los resultados del próximo domingo, que según indicaron fuentes partidarias probablemente sea en Parque Norte.

La foto conjunta se dio a días de que volviera a haber revuelo en el interior de la coalición opositora, luego de que Vidal -hoy ausente en la foto- respaldara a Larreta por sobre Bullrich en la interna presidencial, al indicar que está "convencida" de que el jefe de Gobierno porteño es "lo mejor para la Argentina".

Además del rechazo que provocó en distintos dirigentes bullrichistas, como el diputado Cristian Ritondo, fue el propio Mauricio Macri quien criticó su postura al afirmar que "María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil".

Luego del encuentro, la líder del grupo de "los halcones" del PRO realizó hoy su primer acto de cierre de campaña, en el que volvió a diferenciarse de su competidor en la interna al afirmar que su gestión "no va a ir a medias" y sostuvo que "no hace falta ni aparato ni plata" para poder llegar a la Presidencia.

"Nosotros decimos que no vamos a ir a medias, no queremos cambiar 9.000 piquetes por 4.500 queremos no tener más un país donde no se pueda vivir", dijo durante el acto realizado en Conesa 1122 de esta capital.

Allí reiteró que "el cambio" que ella representa es el que "no se queda a mitad de camino" y el que "saca a la gente de la desidia y la pobreza".

"En esta campaña no sumamos a cualquiera, sumamos a todos aquellos que están dispuestos al cambio", remarcó.

Previamente, Bullrich recorrió la ciudad misionera de Posadas, donde afirmó: "Vamos a poner la plata en educación, la Fuerza de Seguridad, en los jubilados, la salud y en las Fuerzas Armadas, porque somos un país que no le va a regalar la Antártida a nadie, vamos a proteger nuestro territorio".

En este contexto, el delfín de Larreta en la provincia de Buenos Aires, el precandidato a gobernador Diego Santilli, recibió el explícito respaldo del diputado radical Facundo Manes, quien ya había apoyado al alcalde porteño hace unos días, en la misma sintonía que Vidal

"Lo mejor que puede pasar el domingo es que Diego Santilli se encamine a ser el gobernador que merecemos en la provincia. Tiene experiencia, gestión, visión y fortaleza", sostuvo Manes durante una recorrida por la ciudad bonaerense de Salto, donde vivió en su infancia y su adolescencia.

Este martes, Larreta viajará a la provincia de Córdoba, donde hará el cierre de sus propuestas de campaña en el predio Orfeo de la localidad de Salsipuedes a las 11.30 y por la tarde acompañará a Santilli al cierre de su campaña, en el partido bonaerense de San Isidro, gobernado por Gustavo Posse, candidato a vicegobernador, quien deja a su hija, Macarena, como candidata a jefa comunal.

Por su parte, Bullrich estará a las 18.30 en el complejo de la Plaza de la Música, en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.